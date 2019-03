La GSMA organise un Salon Mobile World Congress 2019 à Barcelone particulièrement réussi





La GSMA a rapport" aujourd'hui que plus de 109.000* visiteurs, originaires de 198 pays et territoires, ont assisté au Salon MWC19 de Barcelone, l'événement de premier plan de l'industrie mobile. Cette année, plus de 55% des participants au Salon occupaient des postes de direction, dont 7.900 PDG. 3.640 analystes médias et industriels internationaux étaient présents à cet événement, afin de rédiger des compte-rendus sur les nombreuses annonces importantes relatifs au secteur. Une analyse économique indépendante préliminaire indique que le Salon MWC 2019 aura contribué, à hauteur d'environ 473 millions d'euros et de plus de 14.000 emplois à temps partiel, à l'économie locale.

" Aujourd'hui nous célébrons une nouvelle édition réussie du Salon MWC de Barcelone, qui a réunit les participants, les gouvernements et les régulateurs de l'ensemble de l'écosystème mondial, couvrant de multiples secteurs et reflétant le rôle grandissant de la connectivité mobile," a déclaré John Hoffman, PDG de GSMA Ltd. "Le thème du Salon étant celui de la ?Connectivité intelligente', la 5G était l'élément central du MWC 2019 et il était très intéressant d'entrevoir ce monde nouveau, avec le lancement d'écouteurs, de nouveaux produits et services 5G, et même la première démonstration d'une intervention chirurgicale en direct, téléguidée via la 5G. L'industrie mobile continue de réaliser de solides progrès avec la 5G et le Salon MWC de Barcelone de présenter les meilleurs éléments ? et les plus créatifs ? de notre monde connecté," a-t-il ajouté.

La Conférence MWC dédiée à la connectivité intelligente

Sur une durée de quatre jours, le Salon MWC 2019 a mis en vedette le carrefour de l' ?hyperconnectivité' via la 5G et l'Internet des Objets (IdO), ainsi que l' ?intelligence' fournie par l'intelligence artificielle (IA) et les grands volumes de données. Outre des éléments centraux de connectivité intelligente, le Salon MWC 2019 a exploré les thèmes clés du Contenu, de la Confiance numérique, du Mieux-être numérique et du Futur.

Les conférenciers représentaient des organisations telles ARM, Cisco, Citi, Daimler AG et Mercedes Benz, Digital Asset Holdings, Groupon, HTC, Huawei, IOC, KT Corporation, Light, Microsoft, Niantic Inc., le Groupe Orange, Picasso Labs, Rakuten, Singtel, Smart Dubai, Sparrho, United Nations, le Groupe Universal Music, Vimeo et le Groupe Vodafone.

Présentation du futur des technologies mobiles

Comme toujours, le Salon MWC a présenté les technologies, produits et services qui façonnent l'avenir des technologies mobiles. Plus de 2.400 entreprises ont participé à l'édition 2019 du Salon, exposant sur plus de 120.000m² de surface d'exposition et d'accueil à la Fira Gran Via, dont des marques de premier plan telles Accenture, Alibaba Cloud, ARM, AT&T, BMW, Cisco Systems, Deutsche Telekom, Ericsson, Facebook, Google, HTC, Huawei, Intel, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, NTT DOCOMO, Nokia Solutions and Networks, Ooredoo, Oracle, Orange, Qualcomm Incorporated, SAP, SEAT, SK Telecom, Telefónica, Verizon, Vodafone, Xiaomi et ZTE.

La GSMA ouvre la voie

Le service de diffusion vidéo primé de la GSMA, Mobile World Live TV fournit du contenu dans le cadre du Salon MWC. Pour la première fois cette année, la 5G a été utilisée pour diffuser en direct, depuis le Salon. Les diffusions de cette année ont été soutenues par le réseau 5G de Samsung, qui a permis d'assurer une transmission véritablement homogène avec faible latence pendant les cinq jours qu'a duré le Salon.

La GSMA a également présenté la zone BREEZ (Zone d'entrée facile à reconnaissance biométrique). L'adhésion facultative à BREEZ a permis aux participants de pénétrer sur le site, via une entrée sans contact à des points d'entrée du site et dans des zones d'accès réglementé, améliorant ainsi la sécurité et éliminant la nécessité de montrer une pièce d'identité ou de scanner un badge. Au cours de sa première année d'utilisation, plus de 40% des participants ont utilisé ce service pour pénétrer avec succès sur le site du Salon MWC 2019.

La Ville de l'Innovation de la GSMA

La populaire Ville de l'Innovation de la GSMA a été visitée par plus d'un tiers des participants au Salon, qui ont découvert l'association de la 5G, de l'IA et des grands volumes de données, et ont observé comment cette combinaison exerce déjà un impact positif sur la vie des personnes et des entreprises du monde entier. Les visiteurs ont eu l'occasion d'assister à plusieurs démonstrations pratiques dans tout un éventail de secteurs distincts dont celui du divertissement, du transport, de l'environnement et de la robotique, réalisées par nos partenaires Google, Huawei, KT Corporation, Sierra Wireless et Turkcell, ainsi que les programmes de la GSMA.

NEXTech

Dans les NEXTech Theatres, la GSMA a accueilli 40 programmes organisés par 38 partenaires sur les quatre jours qu'a duré le Salon. L'accent était mis sur les technologies de rupture - du domaine de la réalité virtuelle/ réalité augmentée et de la robotique, à l'intelligence artificielle, en passant par l'informatique cognitive et bien d'autres. Pour la quatrième année consécutive, le pavillon Graphene a présenté des idées passionnantes permettant d'apporter les bénéfices du graphène à d'autres applications. En adoptant de nouvelles idées en matière d'innovation et de croissance, le Salon MWC 2019 a de nouveau présenté le Mobile World Scholar Challenge dont l'objectif est de mettre en valeur les idées nouvelles et percutantes provenant des communautés internationales universitaires et de la recherche.

Programme ministériel: plateforme de dialogue sur des questions de politique cruciales

Le programme ministériel, qui fait partie intégrante du MWC de Barcelone, offre un forum unique destiné aux ministres, régulateurs, organisations internationales et PDG du monde entier, qui leur permet de débattre des principales évolutions et tendances politiques du secteur mobile. Cette année, le programme a élargi le traditionnel débat relatif à la politique et à la réglementation, en mettant l'accent sur la téléphonie mobile et le citoyen numérique émergent. Le programme ministériel 2019 a accueilli 190 délégations originaires de 150 pays, ainsi que 40 organisations internationales ? pour un nombre total de participants dépassant les 2.000 délégués.

De jeunes start-ups novatrices présentées sur la plateforme 4YFN

4 Years from Now (4YFN), l'une des plateformes de start-ups d'événements les plus influentes au monde, accueille plus de 23.000 participants au cours de sa sixième édition à Barcelone, avec des sponsors dont Banco Sabadell, Airbus, Telefonica et Vueling. Le programme comprenait des exposés, des tables rondes, des "conversations au coin du feu" et des compétitions de start-ups, du mentorat en tête à tête pour démarrage d'entreprise, rencontres d'investisseurs et réunions de service, compétitions de pitching, des sessions de "pitching de la presse", des activités de réseautage et bien d'autres.

Women4Tech: réduction des disparités entre les sexes et promotion de la diversité

Au Salon MWC de Barcelone, la GSMA a maintenu son engagement en faveur de l'augmentation du nombre de femmes présentes lors de l'événement, avec plus de 25.000 participantes. En outre, 37% des conférenciers et 27% de tous les intervenants du programme de conferences étaient des femmes. Pour sa troisième édition, maintenant son engagement en faveur de la réduction des disparités entre les sexes dans l'écosystème mobile, le sommet Women4Tech de la GSMA a réuni des cadres supérieurs dans le but de débattre des sujets sensibles allant de la recherche de talents spécialisés dans le domaine de l'IA au travail dans un monde #MeToo, notamment. La nouveauté du sommet Women4Tech: le Inside Track qui a offert aux participants l'occasion d'acquérir des connaissances approfondies sur leurs propres compétences profesionnelles auprès d'un spécialiste Fortune 500.

YoMo Back à Barcelone

Le Youth Mobile Festival (YoMo), extrêmement populaire, qui a fait son retour à Barcelone, pour sa troisième édition, continue d'inspirer les jeunes à poursuivre des études et une carrière dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie, de l'art/ du design et des mathématiques (STEAM). Au cours des cinq jours du Salon, environ 25.000 jeunes âgés de 8 à 18 ans et éducateurs de toute la Catalogne se sont réunis pour participer à tout un éventail d'expositions éducatives, de pièces de théâtre vivantes, d'ateliers interactifs et d'activités pratiques, ainsi que d'ateliers axés sur les éducateurs, de conférences et autres. Plus de 50% des participants du YoMo étaient des femmes, dans l'optique d'aborder la question de l'égalité des sexes pour les générations futures, et de renforcer l'engagement de la GSMA en faveur de la diminution de la disparité entre les sexes au sein de l'écosystème mobile.

Evénement Carbone zéro

En 2017, le Mobile World Congress 2016 a été certifié officiellement en tant qu'événement Carbone zéro et le Mobile World Congress a été reconnu par le Livre Guinness des Records (GWR) comme étant le plus important Salon commercial Carbone zéro au monde, pour la seconde année consécutive. Le Mobile World Congress 2018 a de nouveau été reconnu par le GWR comme étant le plus important Salon commercial Carbone zéro au monde. En 2019, la GSMA continue d'obtenir la certification de ses bureaux et événements, et se concentre sur la poursuite de la réduction de l'impact environnemental et de l'empreinte carbone de l'événement, en compensant, le cas échéant, toute émission existante.

"Au nom de la GSMA, je voudrais remercier tous nos participants, exposants, sponsors et partenaires qui se sont réunis pour faire du MWC 2019 un Salon si productif et réussi," a conclu M. Hoffman. "De plus, nous souhaitons également exprimer notre gratitude au Ministère espagnol de l'Industrie, à celui du Commerce et du Tourisme, à la Generalitat de Catalunya, à la ville de Barcelone, à la ville d'Hospitalet, au Turisme de Barcelona, à la Fira de Barcelona et à la Mobile World Capital Barcelona Foundation pour leur soutien continu," a-t-il ajouté.

Impliquez-vous au MWC 2020 de Barcelone

Le MWC est la pierre angulaire de la Mobile World Capital, qui sera organisée à Barcelone jusqu'en 2023. La Mobile World Capital inclut des programmes et activités couvrant l'année entière, dont tireront profit non seulement les habitants de Barcelone, de Catalogne et d'Espagne, mais également l'industrie mobile mondiale. Pour de plus amples informations à propos de la Mobile World Capital, veuillez visiter www.mobileworldcapital.com.

Note pour l'éditeur: *Ce chiffre représente le nombre de participants individuels à l'événement, dont les délégués, les exposants, les entrepreneurs et les médias; il ne représente pas le nombre total d'entrées à l'événement.

