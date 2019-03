La Banque Laurentienne dépose son offre finale au Syndicat





MONTRÉAL, 01 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque Laurentienne a déposé aujourd'hui au Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 434, SEPB-CTC-FTQ, une offre finale après de nombreuses discussions et des négociations depuis 2016 relativement à la mise en place du plan de transformation de la Banque.

La Banque Laurentienne ne fera pas de commentaire pour le moment.

À propos de Banque Laurentienne Groupe Financier

Fondé en 1846, Banque Laurentienne Groupe Financier est un fournisseur de services financiers diversifiés dont la mission est d'aider ses clients à améliorer leur santé financière. La Banque Laurentienne du Canada et ses entités sont collectivement désignées sous le nom de Banque Laurentienne Groupe Financier (le « Groupe » ou la « Banque »).

Le Groupe emploie plus de 3 500 personnes guidées par les valeurs de proximité, de simplicité et d'honnêteté et offre à ses clients particuliers, commerciaux et institutionnels un vaste éventail de solutions et de services axés sur les conseils. Grâce à ses activités pancanadiennes et à sa présence aux États-Unis, le Groupe est un important joueur dans de nombreux segments de marché.

Le Groupe gère un actif au bilan de 45 milliards $, de même que des actifs administrés de 29 milliards $.

Benjamin Cerantola

Conseiller senior, Affaires publiques

Banque Laurentienne Groupe Financier

Benjamin.cerantola@blcgf.ca

Téléphone : 514 284-4500, poste 40019

Cellulaire : 514 513-4841

Communiqué envoyé le 1 mars 2019 à 15:40 et diffusé par :