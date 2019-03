Avis aux médias - Inauguration officielle du nouveau pavillon de Nova Bus





SAINT-EUSTACHE, QC, le 1er mars 2019 /CNW Telbec/ - L'entreprise manufacturière d'autobus urbains, Nova Bus, sollicite cordialement les représentants des médias à assister à l'inauguration officielle et au dévoilement du nom de son nouveau pavillon. Cette activité se tiendra en présence du ministre fédéral de l'Infrastructure et des Collectivités, l'Honorable François-Philippe Champagne, de la députée fédérale de Rivière-des-Milles-Îles, Mme Linda Lapointe, du ministre provincial de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et député de Deux-Montagnes, Monsieur Benoît Charette, et du maire de Saint-Eustache, Monsieur Pierre Charron.

Quoi : Inauguration officielle des nouveaux bureaux de Nova Bus

Qui : Nova Bus

Quand : Lundi 4 mars 2019 à 11H00

Où : 350, boulevard Arthur Sauvé, Saint-Eustache, QC

Pour plus d'informations, contacter Emmanuelle Toussaint au 581-994-1951 ou par courriel à emmanuelle.toussaint@volvo.com .

À propos de Nova Bus

Nova Bus est l'un des plus importants fournisseurs de solutions durables en transport collectif d'Amérique du Nord, notamment grâce à sa gamme d'autobus hybrides électriques, de véhicules à grande capacité et de systèmes intégrés de transport intelligents. Avec sa stratégie d'Électro MobilitéMC, Nova Bus va de l'avant dans l'électrification de ses composants clés afin de réduire la consommation de carburant et les émissions. Nova Bus est membre du Groupe Volvo. Pour plus de renseignements sur les produits et services de Nova Bus, consultez le www.novabus.com.

SOURCE Nova Bus

