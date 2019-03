Avis aux médias - Le ministre Sohi et le secrétaire parlementaire Lefebvre participeront au congrès 2019 de l'ACPE





OTTAWA, le 1er mars 2019 /CNW/ - Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, et son secrétaire parlementaire, Paul Lefebvre, participeront au congrès 2019 de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE) à Toronto, du 3 au 6 mars prochains.

Cérémonie d'ouverture du congrès de l'ACPE

Le 3 mars, le ministre Sohi prononcera un discours liminaire à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du congrès.

Date : Dimanche 3 mars 2019 Heure : 10 h 30 HNE



Lieu : Palais des congrès du Toronto métropolitain

Édifice Sud, étage 700, salle 701

222, boul. Bremner

Toronto (Ontario) M5V 3L9

Lancement du PCMM

En compagnie du secrétaire parlementaire Lefebvre, de ministres provinciaux et territoriaux et de représentants de l'industrie et d'associations, le ministre Sohi lancera le Plan canadien pour les minéraux et les métaux (PCMM) au salon professionnel de l'ACPE.

Un point de presse et une visite guidée du salon professionnel suivront l'événement. Nous invitons les médias à participer à la visite.

Date : Dimanche 3 mars 2019 Heure : 14 h 15 HNE



Lieu : Palais des congrès du Toronto métropolitain

Édifice Sud, étage 800, salon professionnel

Pavillon du gouvernement du Canada, kiosque 539

222, boul. Bremner

Toronto (Ontario) M5V 3L9

Cérémonie d'inauguration

Également le 3 mars, le secrétaire parlementaire Lefebvre participera à l'inauguration du Salon minier du nord de l'Ontario.

Date : Dimanche 3 mars 2019 Heure : 9 h HNE



Lieu : Palais des congrès du Toronto métropolitain

Édifice Nord, étage 300

Salon minier du nord de l'Ontario, kiosque 6501N

222, boul. Bremner

Toronto (Ontario) M5V 3L9

Cérémonie d'inauguration du Jour du Canada à l'ACPE

Le 4 mars, le ministre Sohi participera à la cérémonie d'inauguration du Jour du Canada à l'ACPE 2019. Un point de presse suivra.

Date : Lundi 4 mars 2019 Heure : 9 h HNE



Lieu : Palais des congrès du Toronto métropolitain

Édifice Nord, édifice 100, salle 105

222, boul. Bremner

Toronto (Ontario) M5V 3L9

