Alerte aux médias - Sculptures de glace en direct par les père et fils Godon

BROSSARD, QC, le 1er mars 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion du Happening Jardin de glace, le maître sculpteur Laurent Godon et son fils Nicolas Godon créeront sous nos yeux une série de sculptures géantes d'animaux iconiques du paysage nordique. Ces scintillantes interprétations de la faune arctique, créées à partir d'imposants blocs de glaces prendront place sur la fontaine du Square DIX30, demain, le samedi 2 mars.

Écho à l'art du papier plié et au style « low-poly » - inspiré des premières compositions polygonales de modélisations 3D - ces oeuvres aux angles découpés sauront nous charmer et nous rappeler la beauté crystalline de la glace !

À PROPOS - Laurent Godon

Le sculpteur de glace se démarque depuis plus de 30 ans, ayant présenté ses créations dans sa ville de Tremblant, lors d'événements majeurs à Montréal et d'autres villes au Québec, au Japon, en Thaïlande, Singapour, Malaise, Corée du Sud et autres. Détenteur d'un record Guinness et médaillée d'or en Nouvelle-Zélande et en Chine, Laurent Godon a aussi transmis sa passion et son talent à son fils Nicolas, actuellement le plus jeune sculpteur de glace professionnel au Québec. Père et fils créent dans une glace osmose cristalline, qu'ils fabriquent à même leurs ateliers.

