KT Corp. lance de nouveaux services 5G lors du MWC 2019





Le leader coréen des télécommunications prépare la commercialisation à grande échelle de la 5G

M. Hwang, le président de KT, affirme que la 5G permettra de créer un monde meilleur pour tous

SÉOUL, Corée du Sud, 1er mars 2019 /PRNewswire/ -- KT Corporation (KRX : 030200?; NYSE : KT), la plus grande société de télécommunications de Corée du Sud, se prépare à la première commercialisation à grande échelle de la 5G au monde à compter du mois de mars, renforçant ainsi le leadership technologique mondial de la société.

Le leader coréen des télécommunications présente ses technologies et services 5G les plus récents, allant des robots à intelligence artificielle au système de sauvetage volant, lors du Mobile World Congress (MWC) 2019, qui se tient cette semaine à Barcelone, en Espagne. Le slogan de KT lors du MWC est «?Now a Reality, KT 5G and the Next Intelligent Platform?» (Désormais une réalité : la 5G de KT et la prochaine plateforme intelligente).

Lors d'un discours d'ouverture à l'occasion du MWC, Hwang Chang-Gyu, le président-directeur général de KT, a déclaré que la nouvelle ère de la 5G transformera le monde en un endroit meilleur pour tous. Il a par ailleurs affirmé que la prochaine révolution mobile apportera des avantages et permettra de créer davantage d'activités et d'entreprises. Elle élèvera également l'expérience utilisateur à un nouveau niveau de polyvalence et d'immersion maximales.

«?En mars, KT sera le premier au monde à lancer de "véritables" services mobiles 5G?», a déclaré M. Hwang, qui est à présent souvent surnommé «?Monsieur 5G?» pour sa passion et son dévouement au lancement du sans fil de prochaine génération. «?À l'ère de la 5G, les caméras tour de cou, les lunettes à RA et toutes sortes de dispositifs seront connectés à la 5G, contribuant ainsi à une vie meilleure pour l'humanité.?»

Monsieur 5G a été le premier à évoquer l'avenir de la 5G lors du MWC 2015. Il évoquait alors un réseau commercial 5G d'ici 2019. «?Aujourd'hui, j'aimerais annoncer que la promesse que j'avais faite il y a quatre ans de cela a finalement été tenue?», a-t-il déclaré lors du discours prononcé au MWC 2019.

Premiers services 5G expérimentaux au monde lors des Jeux Olympiques de PyeongChang

KT, précédemment connue sous le nom de Korea Telecom, a présenté les premiers services expérimentaux 5G au monde lors des Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang en février l'année dernière. Le plan de l'entreprise concernant les services expérimentaux, comme le streaming en direct à 360 degrés en réalité virtuelle (RV), a été approuvé par la suite par l'Union internationale des télécommunications (UIT) comme norme internationale.

Après le lancement du réseau 5G commercial à grande échelle, KT prévoit de se concentrer sur cinq domaines clés, à savoir les villes intelligentes, les usines intelligentes, les voitures connectées, les médias 5G et le cloud 5G. La société collabore actuellement avec plusieurs entreprises et le gouvernement coréen pour développer des services 5G destinés aux secteurs du Business to Business (B2B - entreprise à entreprise) et Business to Government (B2G - entreprise à gouvernement).

KT a déployé la première phase de son réseau 5G fin novembre 2018. Le nouveau service a été lancé dans la grande région métropolitaine de Séoul, dans les principales villes métropolitaines les plus peuplées du pays en dehors de la capitale et dans des zones isolées comme les îles Jeju, Ulleung et Dok. Le leader coréen des télécommunications prévoit d'étendre son réseau national 5G à 24 grandes villes, à des axes de transport clés comme les autoroutes, les métros, les chemins de fer à grande vitesse, les grandes universités et les zones commerciales de quartier.

Un réseau 5G commercial en Corée du Sud devrait créer pas moins de 30,3 mille milliards de won en termes de valeur socio-économique en 2025, soit 1,5 pour cent du produit intérieur brut (PIB), d'après un rapport publié l'année dernière par le KT Economic and Management Research Institute. Le rapport prévoit que ce chiffre passera à au moins 47,8 mille milliards de won, soit 2,1 pour cent du PIB, en 2030.

KT et Nokia conviennent de collaborer à l'avenir de la 5G

En tant que leader mondial de la 5G, KT cherche activement à élargir ses collaborations avec des sociétés TCI innovantes du monde entier. Son laboratoire 5G Open Lab (https://5GOpenLab.com), un banc d'essai collaboratif, a déjà attiré des entreprises partenaires locales et mondiales majeures, et notamment Samsung Electronics, Hyundai Mobis, Posco, Intel, Ericsson et Nvidia. KT envisage de forger 1 000 partenariats d'ici 2020. La société a également signé des accords avec Cisco, Intel et Qualcomm afin de coopérer à la préparation de services 5G commerciaux.

En marge du MWC 2019, KT et Nokia ont signé un protocole d'accord le 24 février afin de collaborer sur diverses technologies 5G, parmi lesquelles la NFC et la segmentation réseau, dans le but de développer de nouvelles applications et de nouveaux modèles d'affaires pour les entreprises clientes de l'opérateur. Le travail commun, qui se déroulera à Séoul ultérieurement cette année, comprend l'orchestration et l'assurance des services pour l'ère de la 5G, dans le but d'offrir une automatisation de bout en bout et de nouvelles opportunités de revenus.

«?Nous sommes ravis de nous associer à Nokia pour mener ces expérimentations inédites?», a déclaré Jeon Hong-Beom, le directeur de la technologie (CTO) de KT. «?Cette collaboration nous permettra de nous assurer que nous sommes en mesure d'exploiter les solutions éprouvées de Nokia et les meilleurs services qu'il soit, afin d'offrir une expérience supérieure et différenciée à nos abonnés.?»

Bhaskar Gorti, le président de Nokia Software, a déclaré : «?Avec la Corée, l'un des pays leaders dans le déploiement précoce de la 5G, nous sommes ravis de travailler avec KT pour les aider à construire un réseau prêt pour l'avenir. Le portefeuille de bout en bout de Nokia permettra à KT d'améliorer son expérience client et l'efficacité de son réseau.?»

KT a également noué un partenariat avec Saudi Telecom Company (STC) pour moderniser les réseaux fixes et mobiles en Arabie saoudite et collaborer aux services de télécommunications de prochaine génération. La société coréenne de télécommunications prévoit d'exporter ses services basés sur les TIC tels que le service Internet à haut débit GiGA Wire, le service de sécurité visuelle GiGAeyes, les services 5G, RV et RA, ainsi que ses services de mégadonnées vers le Moyen-Orient.

Les robots 5G, Skyship, la RV, le cockpit à distance présentés sur le stand de KT

Dans la zone d'exposition Innovation City du MWC, KT présente ses innovations et services 5G les plus récents, allant des robots alimentés par l'intelligence artificielle à un système de secours d'urgence volant, offrant aux visiteurs la possibilité de voir comment la prochaine génération de réseau sans fil transformera leur vie actuelle et future.

«?Hé Genie, apporte-moi une bouteille d'eau?», interpelle le client d'une chambre d'hôtel, interagissant avec le dispositif à assistance vocal assisté par l'intelligence artificielle. Peu de temps après, un robot majordome autonome fait son chemin pour livrer l'eau à la porte de la pièce.

Un client commande du café par le biais de la machine à café à intelligence artificielle 5G de KT, b;eat 2nd Evolution (b;eat2E), qui utilise un bras robotisé capable de fournir de manière autonome 47 boissons sur mesure. En partenariat avec Dal.Komm Coffee, le premier opérateur de café robot de Corée, le nouveau café 5G peut offrir un service plus rapide qu'avec un service Internet filaire.

Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux futurs services que les visiteurs pourront découvrir et essayer sur le stand d'exposition de pointe de KT lors du MWC annuel de cette année, où quelque 25 000 sociétés du monde entier se sont réunies pour présenter les technologies qui alimentent le réseau 5G. La plateforme SKYSHIP, un système de sauvetage d'urgence qui relie la ville portuaire coréenne de Busan à Barcelone, en Espagne, a également été présentée.

Utilisant la connectivité ultra-rapide, à ultra-faible latence et massive de la 5G, la société coréenne de télécommunications présente également la nouvelle ère de la conduite autonome, comme le système de cockpit à distance 5G, ainsi que les services médias immersifs tels que le contenu s'appuyant sur les hologrammes, la RA et la RV. Les nouveaux smartphones 5G permettront une «?véritable communication mobile en direct?» grâce à la diffusion personnelle en direct et aux jeux dans le cloud, a déclaré M. Hwang de KT lors de son discours à l'occasion du MWC 2019.

KT ouvrira d'autres hôtels à intelligence artificielle en Corée du Sud avec Accor, Hyatt, Marriott

Pionnier d'une nouvelle ère dans le secteur de l'hôtellerie avec sa technologie d'intelligence artificielle innovante, KT a ouvert le premier hôtel à intelligence artificielle en Corée du Sud, le Novotel Ambassador Seoul Dongdaemun Hotels & Residences. La société prévoit d'ouvrir trois autres hôtels similaires dans la capitale Séoul d'ici 2020, en partenariat avec de grandes chaînes hôtelières mondiales telles que Accor, Hyatt et Marriott.

La nouvelle plateforme de services à intelligence artificielle, baptisée GiGA Genie Hotel, est une personnalisation de GiGA Genie, la première passerelle multimédia domestique intelligente alimentée par l'intelligence artificielle au monde développée par KT en 2017. En tant que système d'infodivertissement multifonctionnel à reconnaissance vocale, les utilisateurs peuvent commander l'éclairage, le contrôle de la température et la télévision des chambres de l'hôtel par la voix. Par exemple, les hôtes peuvent dire : «?Genie, s'il te plaît, règle la température de la pièce à 20 degrés.?»

Avec plus de 1,4 million d'abonnés en Corée du Sud en janvier cette année, la plateforme d'intelligence artificielle à commande vocale de KT permet aux utilisateurs de voir ce qu'ils commandent sur des écrans tactiles ou des écrans TV UHD dans différentes langues, principalement en coréen et en anglais. D'autres langues, dont le chinois et le japonais, seront ajoutées pour attirer davantage d'utilisateurs internationaux.

KT remporte 3 prix GLOMO lors du MWC19 pour ses ventes et son service client

KT jouit d'une reconnaissance mondiale pour ses réalisations dans le développement du réseau 5G et du secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC) et a remporté de nombreux prix internationaux ces dernières années.

Cette semaine, lors des Global Mobile Awards (GLOMOS) 2019 au MWC, la société a remporté le prix de la meilleure innovation mobile pour les paiements et la technologie financière grâce à Genie Pay, le premier service de paiement au monde certifié par la voix et à intelligence artificielle, ainsi que le prix de la meilleure révolution pour un logiciel réseau, grâce à la plateforme Orchestrator intégrée, une technologie 5G centrale pour la segmentation réseau.

Les GLOMOS mettent en exergue les entreprises et les individus qui portent l'innovation dans le secteur mobile en rapide évolution.

Pour l'excellence de ses ventes et de son service à la clientèle, KT a également reçu quatre prix Stevie Awards 2019 de l'American Business Association le 25 février. C'est la troisième année consécutive que l'entreprise est récompensée dans quatre catégories.

Ces prix comprenaient trois prix de bronze pour la solution de centre de contact (nouveau), la solution de service Web ou IVR (nouvelle version), la meilleure utilisation de la technologie dans le service à la clientèle (secteurs des télécommunications) et l'équipe de service à la clientèle de l'année (situation de recouvrement, tous les autres secteurs).

Les prix Stevie Awards pour ses ventes et son service à la clientèle récompensent les réalisations du centre de contact, du service à la clientèle, du développement commercial et des professionnels des ventes dans le monde entier.

