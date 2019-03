Avis aux médias - Engagement financier pour la nouvelle Maison Bryony





HALIFAX, le 1er mars 2019 /CNW/ - Joignez-vous à Andy Fillmore, député d'Halifax, et Darren Fisher, député de Dartmouth?--?Cole Harbour, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, de l'Enfance et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et l'honorable Kelly Regan, ministre des Services communautaires et ministre responsable du Conseil consultatif sur la condition féminine de la Nouvelle-Écosse, ainsi que d'autres intervenants du marché de l'habitation alors qu'ils feront l'annonce d'un engagement financier dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement.

Date : 4 mars 2019



Heure : 13 h 30



Endroit : Salle pour enfants Lindsay Bibliothèque centrale d'Halifax 5440, rue Spring Garden Halifax (Nouvelle-Écosse)

