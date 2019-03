Le gouvernement du Québec est fier de soutenir Art Souterrain





MONTRÉAL, le 1er mars 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui au festival Art Souterrain qui se déroule à Montréal du 2 au 24 mars 2019.

La ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, ainsi que la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, confirment une aide financière de 126 000 $ pour la tenue de ce festival qui bonifie l'offre culturelle et touristique de la métropole.

Grâce à son parcours muséal de six kilomètres, Art Souterrain propose au public de découvrir les oeuvres contemporaines d'une centaine d'artistes québécois et internationaux, exposées dans des lieux publics.

Citations :

« Art Souterrain permet de démocratiser l'art contemporain en présentant des oeuvres d'artistes locaux et internationaux dans des lieux d'exposition non conventionnels. Cet événement contribue ainsi à rendre l'art plus accessible pour tous les Québécois. En mettant en valeur le patrimoine urbain, les organisateurs de ce festival participent également à la vitalité culturelle de notre métropole et au rayonnement du talent artistique de chez nous. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

« Ce festival transforme le Montréal souterrain en véritable musée urbain en offrant une vitrine sur le talent d'artistes d'ici, en plus de mettre en valeur le patrimoine architectural de la ville. Le gouvernement du Québec est fier de contribuer à cette initiative qui renforce la position de Montréal à titre de métropole créative. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Je suis heureuse que le gouvernement du Québec soutienne le festival Art Souterrain, un événement innovateur qui met en valeur le réseau souterrain de Montréal grâce à l'art. Les visiteurs qui y prendront part ne manqueront pas d'y faire de belles découvertes artistiques. Je les invite également à prolonger leur séjour dans la métropole pour profiter de ses nombreux attraits touristiques et de son centre?ville animé à l'année. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Faits saillants :

Le ministère de la Culture et des Communications verse au promoteur un montant de 54 000 $ par l'entremise du programme Programmation spécifique du Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue au projet avec une somme de 50 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Le ministère du Tourisme verse à l'organisme un montant de 22 000 $ par l'intermédiaire du Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Communiqué envoyé le 1 mars 2019 à 13:53 et diffusé par :