Mois de la prévention de la fraude : aider les Canadiens à tenir tête aux fraudeurs





Le Bureau de la concurrence lance la 15e édition de la campagne d'éducation et de sensibilisation

OTTAWA, le 1er mars 2019 /CNW/ - Lorsqu'il s'agit de prévention de la fraude, savoir, c'est avoir le pouvoir. Tout au long du mois de mars, le Bureau de la concurrence et ses partenaires fourniront aux Canadiennes et aux Canadiens les outils nécessaires pour détecter, contrer et signaler la fraude.

Les fraudeurs peuvent cibler tout le monde, des jeunes aux retraités. Ils peuvent également viser des entreprises. En 2018, les Canadiens ont perdu environ 97 millions de dollars à cause de la fraude, et ces données ne comptent que les cas signalés, qu'on estime à 5% seulement. Au moyen de vidéos, d'outils interactifs et d'événements en personne, le Bureau montrera aux Canadiens que personne n'est à l'abri de la fraude et que tous peuvent se joindre à la lutte contre les fraudeurs!

Cette année, le Bureau a lancé une nouvelle page Web pour aider les entreprises à lutter contre la fraude et un nouveau portail en ligne sur la prévention de la fraude. Restez branchés afin de vous outiller adéquatement pour lutter contre la fraude.

Les faits en bref

Citation

« En signalant les cas de fraude, vous aidez le Bureau et ses partenaires à lutter contre les fraudeurs. Soyez la première ligne de défense pour vous-même, vos proches et tous les Canadiens. Détectez, contrez et signalez la fraude! »

Josephine Palumbo,

Sous-commissaire de la concurrence, Pratiques commerciales trompeuses

Renseignements connexes

Liens connexes

www.bureaudelaconcurrence.gc.ca

Demande de renseignements / Formulaire de plainte

Restez branchés

Le Bureau de la concurrence, en tant qu'organisme d'application de la loi indépendant, veille à ce que les entreprises et les consommateurs canadiens prospèrent dans un marché concurrentiel et innovateur.

SOURCE Bureau de la concurrence

Communiqué envoyé le 1 mars 2019 à 13:45 et diffusé par :