STRATACACHE annonce l'ouverture d'un nouvel espace clients de Scala China à Shanghai

DAYTON, Ohio, 1er mars 2019 /PRNewswire/ -- STRATACACHE a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un nouvel espace clients à Shanghai, en Chine, pour Scala China, une des sociétés de technologies de commercialisation de la famille STRATACACHE. Cette nouvelle annonce fait suite à l'acquisition de Scala China par STRATACACHE en 2018 et à son changement d'image, renforçant ainsi l'engagement de STRATACACHE pour une croissance à taux élevé et un soutien aux clients dans la région Asie-Pacifique, particulièrement en Chine.

L'espace clients de Scala accueille des bureaux pour 25 nouveaux employés de Scala China, y compris de nouvelles incorporations à l'équipe dans les domaines des services professionnels, d'ingénierie, de recherche et développement, des ventes, du marketing et du service à la clientèle. Scala China possède également un centre de fabrication et d'exploitation de 23 200 mètres carrés à Ningbo où elle fabrique des ordinateurs et tablettes intelligents tout-en-un.

Le nouveau centre de Shanghai accélère l'engagement de STRATACACHE en faveur du succès des clients et de l'innovation en Chine. « Nous sommes en train de poursuivre notre collaboration avec les clients et partenaires existants et nouveaux dans cette ville mondiale, ce qui nous permet d'innover rapidement et d'établir des partenariats pour introduire de nouveaux produits et solutions sur un marché chinois en pleine croissance », a déclaré le PDG de STRATACACHE, Chris Riegel.

« L'établissement d'un espace clients à Shanghai renforce davantage notre position de leader mondial de l'affichage dynamique et ouvre de nouvelles voies considérables sur le marché chinois », a déclaré le directeur exécutif et directeur général adjoint de la région Asie-Pacifique, Manish Kumar. « Les nouveaux locaux nous permettent d'accueillir une équipe d'ingénierie et de soutien chevronnée dans une ville phare du commerce de détail. Shanghai participe directement à l'évolution de la technologie de la vente au détail dans toute la région Asie-Pacifique. Shanghai améliore notre capacité à offrir un soutien local en Chine tout en surveillant de près la croissance de nos activités dans le pays. Les principaux détaillants et les grandes marques constatent que nos investissements dans les infrastructures et notre croissance en Chine ainsi que dans la région Asie-Pacifique nous positionnent de manière unique pour contribuer à leur succès », ajoute-t-il.

Shanghai sera également la première ville à accueillir le prochain forum clients-utilisateurs de Scala en 2019, qui dorénavant aura lieu régulièrement dans les principales villes chinoises. En tant que société appartenant à la famille STRATACACHE et qui accumule plus de 30 ans d'expérience dans la réalisation de grands projets d'affichage dynamique à travers le monde, Scala est la marque phare de STRATACACHE en Europe et en Asie. L'acquisition et le changement d'image stratégique de Scala China renforcent non seulement la capacité globale de prestation de services de STRATACACHE, mais également les capacités d'innovation et de développement de nouveaux produits de Scala et de STRATACACHE à l'échelle mondiale. L'engagement de STRATACACHE envers la croissance régionale du groupe en Asie-Pacifique est soutenu par l'annonce en juin 2018 d'un nouveau siège social à Bangalore, en Inde, et par l'annonce en février 2019 d'un nouveau siège régional à Singapour.

Renseignez-vous davantage sur STRATACACHE et la croissance de Scala sur www.stratacache.com/category/news/.

À propos de STRATACACHE

STRATACACHE offre aux clients une expérience évolutive, permettant aux détaillants d'approfondir leurs connaissances sur les préférences et les comportements de leurs clients en matière d'achats, ce qui permet une interaction personnalisée avec ces derniers. Nos solutions permettent d'encourager les consommateurs lors de la décision d'achat, générant ainsi de nouvelles opportunités de vente et plus de gains pour le commerce de détail. Avec plus de 3 millions d'activations de logiciels à travers le monde, nous alimentons les plus grands réseaux numériques des plus grandes marques du monde. Grâce à la famille de sociétés complémentaires de solutions de médias numériques et de technologies publicitaires (ad tech) du groupe STRATACACHE, nous disposons de la technologie, de l'expertise et de l'expérience nécessaires pour fournir des innovations permettant aux commerces de détail d'obtenir des résultats fructueux. Renseignez-vous davantage sur la famille STRATACACHE en visitant le site www.stratacache.com , sur Twitter @STRATACACHE ou sur Facebook .

