Aimia annonce les taux de dividende applicables aux actions privilégiées à taux rajusté et à dividende cumulatif, série 3 et aux actions privilégiées à taux variable et à dividende cumulatif, série 4

MONTRÉAL, le 1er mars 2019 /CNW Telbec/ - Aimia (TSX: AIM) a annoncé aujourd'hui les taux de dividende applicables à ses actions privilégiées à taux rajusté et à dividende cumulatif, série 3 (les « actions de série 3 ») et à ses actions privilégiées à taux variable et à dividende cumulatif, série 4 (les « actions de série 4 »), par suite de l'avis et de l'annonce datés du 25 février 2019 dans lesquels elle indiquait qu'elle n'exercerait pas son droit de racheter une partie ou la totalité des actions de série 3 en circulation et que les porteurs d'actions de série 3 seraient par conséquent fondés à convertir, sous réserve de certaines conditions, une partie ou la totalité de leurs actions de série 3 en un nombre égal d'actions de série 4.

Concernant les actions de série 3 toujours en circulation à compter du 1er avril 2019, les porteurs d'actions de série 3 auront le droit de recevoir des dividendes en espèces privilégiés fixes et cumulatifs trimestriels lorsque le conseil d'administration de la Société en déclarera, sous réserve du respect des dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Le taux de dividende annuel pour la période de cinq ans allant du 31 mars 2019 inclusivement au 31 mars 2024 exclusivement sera de 6,01 %, soit 4,20 % de plus que le taux de rendement de l'obligation du gouvernement canadien à cinq ans, établi conformément aux droits, aux privilèges, aux restrictions et aux conditions se rattachant aux actions de série 3.

Concernant les actions de série 4 qui pourraient être émises le 1er avril 2019, les porteurs d'actions de série 4 auront le droit de recevoir des dividendes en espèces privilégiés à taux variable et cumulatifs trimestriels, calculés en fonction du nombre réel de jours écoulés dans le trimestre en question divisé par 365, lorsque le conseil d'administration d'Aimia en déclarera, sous réserve des dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Le taux de dividende sur une base annualisée pour la période de taux variable allant du 31 mars 2019 inclusivement au 30 juin 2019 exclusivement sera de 5,88 %, soit 4,20 % de plus que le taux de rendement des bons du Trésor de trois mois du gouvernement canadien, établi conformément aux modalités des actions de série 4.

Les actions de série 3 sont émises sous forme d'« inscription en compte seulement » et doivent être achetées ou transférées par l'intermédiaire d'un adhérent (un « adhérent de CDS ») au service de dépôt de Services de dépôt et de compensation CDS inc. (« CDS »). Tous les droits des porteurs d'actions de série 3 doivent être exercés par l'intermédiaire de CDS ou de l'adhérent de CDS par l'entremise duquel ces actions de série 3 sont détenues. Par conséquent, les propriétaires véritables d'actions de série 3 qui souhaitent exercer leur droit de conversion doivent communiquer dès que possible avec leur courtier en valeurs mobilières ou une autre personne désignée pour obtenir les instructions pour exercer leur droit par l'intermédiaire de CDS au plus tard à la date limite qui est le 18 mars 2019 à 17 h (heure de Montréal) dans le cas de CDS à titre d'unique porteur inscrit des actions de série 3, mais le 18 mars 2019 à 13 h (heure de Montréal) dans le cas des porteurs véritables qui souhaitent exercer leur droit de conversion par l'intermédiaire d'un adhérent de CDS.

Les questions devraient être adressées à l'agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts d'Aimia, Société de fiducie AST (Canada), au 1-800-387-0825 (sans frais au Canada et aux États-Unis).

