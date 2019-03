Clôture d'un colloque sur la formation continue réunissant des dirigeants d'établissements collégiaux du Canada





Montréal, le 1er mars 2019 /CNW Telbec/ - Au cours des deux dernières journées s'est tenu à Montréal le colloque La formation et le marché du travail -- En pleine évolution! auquel ont participé plus de 160 dirigeants et représentants des collèges, des cégeps et des instituts de l'ensemble des provinces et territoires canadiens. Organisé par Collèges et instituts Canada (CICan) et la Fédération des cégeps, cet événement national visait à favoriser la réflexion sur la transformation du marché de l'emploi et l'éducation postsecondaire au pays, et à identifier les meilleures pratiques à adopter en formation continue pour y faire face.

Le programme de cette rencontre comportait notamment une allocution du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec, M. Jean-François Roberge, un panel apportant un point de vue gouvernemental sur la question, ainsi que des panels sur la transformation numérique, l'apprentissage en milieu de travail et l'adéquation formation-emploi. En conférence d'ouverture, M. Thierry Karsenti, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les TIC et l'éducation, professeur titulaire à l'Université de Montréal et membre du tout nouveau Conseil des compétences futures, a traité des compétences à acquérir aujourd'hui pour se préparer au marché du travail de demain. En clôture, M. John Stackhouse, premier vice-président au Bureau de la présidence de la Banque Royale du Canada, est pour sa part venu présenter des pistes évoquées dans le rapport Humains recherchés : Facteurs de réussite pour les jeunes Canadiens à l'ère des grandes perturbations, un document qu'il a contribué à produire.

Les réflexions, les idées et les approches novatrices émanant de cette rencontre, regroupant des panélistes experts des collèges et instituts, mais aussi des gouvernements fédéral et provincial, et d'organismes nationaux, permettront maintenant aux acteurs de l'enseignement postsecondaire d'offrir aux étudiantes et aux étudiants du Canada -- dont le profil et le parcours scolaire sont de plus en plus diversifiés -- de la formation continue mieux adaptée aux besoins actuels et futurs du marché du travail.

D'autres informations sont disponibles sur le site du colloque. On peut également consulter le site Web de Collèges et instituts Canada ou encore celui de la Fédération des cégeps.

À propos de Collèges et instituts Canada

Collèges et instituts Canada (CICan) est le porte-parole des collèges, instituts et cégeps publics canadiens et un chef de file mondial en matière d'éducation axée sur l'emploi avec des programmes en cours dans plus de 25 pays. Ses membres contribuent à une croissance économique inclusive en générant plus de 190 milliards de dollars en retombées économiques annuelles et en travaillant avec une foule de partenaires privés et communautaires pour offrir plus de 10 000 programmes de formation à des étudiants en milieu urbain, rural, éloigné ou nordique.

À propos de la Fédération des cégeps

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue et de services aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. www.fedecegeps.qc.ca.

