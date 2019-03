Subaru Canada signe un deuxième meilleur février de son histoire





La Marque signe un deuxième meilleur février avec la livraison de 3 069 véhicules, juste derrière le record de février 2018.

Les fortes ventes de février font suite à une année extraordinaire à l'issue de laquelle Subaru Canada a établi son septième record de ventes.

La berline Legacy a tracé la voie en affichant une impressionnante progression de 47,2 p. 100 par rapport au même mois l'an dernier.

MISSISSAUGA, ON, le 1er mars 2019 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a annoncé un deuxième meilleur février de son histoire en dépassant pour la deuxième fois la marque des 3 000 livraisons durant un mois habituellement calme.

À l'issue du mois le plus court de l'année, SCI a vendu 3 069 unités, en baisse de seulement 5,7 p. 100 par rapport au mois de février record de l'an dernier.

« Notre gamme de modèles est sensationnelle et elle continuera de s'améliorer au fil des mois », a déclaré Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru. « Nos modèles offrent un rapport qualité-prix et des systèmes de sécurité primés et je me réjouis à l'idée de présenter aux consommateurs canadiens tous les atouts de Subaru. »

L'impressionnante progression des ventes de 47,2 p. 100 par rapport au même mois l'an dernier place la berline primée Subaru Legacy en tête des ventes pour la marque, suivie par l'Impreza qui a enregistré un gain de 10,8 p. 100 par rapport à février dernier.

Pour la troisième année consécutive, l'Impreza a été nommée par ALG Meilleure voiture compacte au Canada présentant la Valeur de revente prévue la plus élevée, tandis que pour la cinquième année de suite, Subaru a été nommée Meilleure marque grand public dans le cadre du même palmarès. Les Crosstrek, Outback et WRX/WRX STI ont aussi récolté les grands honneurs dans leur segment respectif.

De plus, Subaru arrive en tête de l'industrie avec sept mentions Premier choix sécurité+ (PCS+) décernées par l'IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) et son système d'alerte aux distractions DriverFocus a récemment été nommé Meilleure technologie de sécurité 2019 par l'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC).

Le deuxième meilleur février à vie de SCI fait suite à une année exceptionnelle alors que la marque a livré 58 070 unités pour signer un septième record de ventes annuelles.



