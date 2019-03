Avis aux médias - Le gouvernement du Canada sera l'hôte d'un sommet sur la diversification de la chaîne d'approvisionnement





OTTAWA, le 1er mars 2019 /CNW/ - Le Sommet sur la diversification de la chaîne d'approvisionnement du gouvernement fédéral, organisé par le Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement, aura lieu le 5 mars 2019, à Ottawa (Ontario).

L'événement, qui réunira des organisations fédérales et des entreprises canadiennes, a comme objectif de mieux faire connaître les programmes du gouvernement du Canada et du secteur privé qui peuvent aider les entreprises appartenant à des femmes, à des Autochtones, à des minorités visibles, à des membres de la communauté LGBTQ2+ et à des personnes handicapées à accéder aux occasions de marchés du gouvernement fédéral.

Les représentants des médias sont invités à assister à toutes les séances du Sommet en personne.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du Sommet .

CITATION [TRADUCTION DE L'ANGLAIS] :

« La mission du Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement est de promouvoir l'équité, l'ouverture et la transparence des marchés publics du gouvernement fédéral. Favoriser une participation accrue des fournisseurs sous-représentés dans le processus d'approvisionnement fédéral est un objectif important. J'espère que ce sommet contribuera à mieux faire connaître aux entreprises canadiennes les programmes mis en place pour les aider à obtenir des contrats du gouvernement fédéral. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour mieux cerner les enjeux qui touchent les fournisseurs sous-représentés, afin d'être en mesure de les porter à l'attention des décideurs du secteur de l'approvisionnement fédéral. »

- Alexander Jeglic, ombudsman de l'approvisionnement

Date et heures

Le 5 mars 2019

Sommet : De 8 h à 13 h 30

Rencontre de l'ombudsman avec les médias : De 13 h 30 à 14 h

REMARQUE : Les représentants des médias doivent s'inscrire à l'avance en écrivant à media@boa-opo.gc.ca et fournir une accréditation de média. L'inscription sur place commence le mardi 5 mars à 7 h 45.

Lieu

Centre des congrès Infinity

2901 Gibford Drive (à la hauteur de la promenade Uplands, près du chemin Hunt Club)

Ottawa (Ontario) K1V 2L9

