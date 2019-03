Le 28 jours sans alcool dépasse ses objectifs de collecte de dons!





503 682 $ récoltés pour la prévention de la consommation d'alcool, de cannabis et des autres drogues, par près de 10 000 participants et parrains

MONTRÉAL, le 1er mars 2019 /CNW Telbec/ - Après un mois de février haut en couleur, le 28 jours sans alcool atteint son objectif de collecte de dons avec un total de 503 682 $ amassés par les participants et leurs parrains. 10 000 d'entre eux se sont engagés pour la cause pour permettre à la Fondation Jean Lapointe d'offrir des ateliers de prévention à 80 000 jeunes du secondaire à la grandeur de la province.

« À la Fondation Jean Lapointe, nous sommes tellement reconnaissants de compter sur la générosité d'un si grand nombre de participants et de donateurs, qui ont fait équipe avec nous durant le mois de février, tout en prenant un temps de réflexion de la place qu'occupe l'alcool dans nos vies. Avec cette somme record, nous souhaitons que les gens comprennent encore plus qu'il s'agit d'une collecte de dons qui vise à financer des ateliers de prévention pour les adolescents sur les risques liés aux toxicomanies. Tout le monde est concerné par l'avenir de nos adolescents et il est encore possible de faire un don! On invite les entreprises à nous soutenir. », explique Annie Papageorgiou, directrice générale de la Fondation Jean Lapointe.

Le futur des jeunes touche tout le monde

La prévention faite auprès des jeunes au bon moment dans leur développement a un impact majeur et les statistiques démontrent que cela fonctionne. Malgré tout, un jeune sur trois consomme de la drogue à 15 ans, ce qui indique à la Fondation Jean Lapointe qu'il y a encore énormément de travail à faire sur le terrain.

« On ne le dira jamais assez : chaque don amassé nous aide directement à répondre à la demande des écoles pour donner gratuitement des ateliers sur les risques liés à la consommation d'alcool, de cannabis et des autres drogues à plus de 80 000 jeunes du secondaire, partout au Québec. Notre souhait est de pouvoir aller plus souvent dans les écoles et augmenter la fréquence jusqu'à la fin de leur secondaire, mais pour l'instant nous ne sommes pas en mesure de répondre à la demande. », souligne Mme. Papageorgiou.

Les entreprises embarquent dans le 28 jours

Le 28 jours a la capacité de se modeler à toutes les entreprises et de mobiliser les gens à réaliser le défi en groupe. Cependant, la Fondation Jean Lapointe rappelle que le Défi 28 jours sans alcool est avant tout une levée de fonds.

« C'est impressionnant le nombre de compagnies qui nous ont contactés cette année pour savoir comment nous aider dans notre levée de fonds. Nous devons souligner l'apport exceptionnel de plusieurs partenaires tel que Alice & Smith, Kombucha Mont-Ferréol, Microbrasserie Bockale, Nautilus Plus, Camellia Sinensis et les 25 heures Hockey, pour ne nommer que ceux-ci », ajoute Mme. Papageorgiou.

Le prochain rendez-vous?

La 7e édition du 28 jours sans alcool débutera en décembre 2019, avec un objectif encore plus ambitieux qui sera dévoilé l'an prochain ! Tous les détails se trouveront au www.defi28jours.com.

À propos de la Fondation Jean Lapointe

En plus de 35 ans d'existence, la Fondation Jean Lapointe est devenue le véritable chef de file de la lutte contre l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres dépendances qui affectent la population. Sa principale levée de fonds, le 28 jours sans alcool, a permis d'amasser depuis ses débuts plus de 1,7 million de dollars et rencontrer près de 500 000 jeunes. Elle soutient activement la Maison Jean Lapointe, reconnue aujourd'hui comme le centre par excellence de la réadaptation des toxicomanies, du jeu pathologique et de la prévention de ces problématiques au Québec.

