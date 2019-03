NTT Communications finalise l'acquisition d'une participation majoritaire dans Transatel, un fournisseur mondial de solutions de connectivité pour les marchés des MVNO et de l'IoT





NTT Communications Corporation (NTT Com), l'activité de solutions TIC et de communications internationales au sein du NTT Group (TOKYO : 9432) et Transatel (siège : Paris, France, PDG : Jacques Bonifay), fournisseur mondial de gestion de la connectivité cellulaire pour l'Internet des objets (Internet of Things, IoT) et facilitateur d'opérateurs mobiles virtuels (Mobile Virtual Network Enabler, MVNE), ont conjointement annoncé que NTT Com avait finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Transatel le 28 février 2019.

Cette transaction permettra à NTT Com d'étendre considérablement sa solution IoT mondiale. Les synergies combinées entre les solutions mondiales de données destinées aux MVNO de Transatel et la plateforme de réseau mondial de NTT Com qui intègre l'infrastructure, les centres de données, le cloud et l'IoT permettront à cette alliance de fournir au marché une proposition de valeur unique.

Lien connexe :

NTT Communications va acquérir une participation dans Transatel, un fournisseur mondial de solutions de connectivité pour les marchés des MVNO et de l'IoT

https://www.ntt.com/en/about-us/press-releases/news/article/2018/1221.html

À propos de NTT Communications

NTT Communications résout les défis technologiques mondiaux en aidant les entreprises à surmonter la complexité et le risque dans leurs environnements TIC grâce à des solutions d'infrastructures informatiques gérées. Ces solutions sont appuyées par notre infrastructure mondiale, notamment des réseaux publics et privés mondiaux de niveau 1 à la pointe du secteur regroupant plus de 190 pays ou régions, et plus de 400 000 m2 d'installations de centres de données, les plus avancées au monde. Nos équipes de services professionnels fournissent une assistance et une architecture offrant la résilience et la sécurité requises pour le succès de votre entreprise ; notre échelle et nos capacités mondiales sont inégalées. Combinés à NTT Data, NTT Security, NTT DOCOMO et Dimension Data, nous sommes le NTT Group.

À propos de Transatel

En tant que principal MVNE/A (Mobile Virtual Network Enabler/Aggregator, en français : facilitateur/agrégateur d'opérateurs mobiles virtuels) européen, Transatel a, depuis sa création en 2000, lancé plus de 180 MVNO (Mobile Virtual Network Operators, en français : opérateurs mobiles virtuels) et développé une solide expertise en connectivité Machine-to-Machine. Depuis 2014, la société propose une solution cellulaire inégalée pour la connectivité globale et multi-locale des données avec les capacités eSIM pour le marché de l'IoT, destinée aux marchés de la voiture connectée, des objets connectés et de la connectivité embarquée.

