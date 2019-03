L'inclusion fait maintenant partie du quotidien à Hydro Ottawa





OTTAWA, le 1er mars 2019 /CNW/ - En tant qu'organisation centrée sur la clientèle, Hydro Ottawa connaît l'importance de représenter les collectivités qu'elle dessert. Ce n'est là qu'une des raisons pour lesquelles l'entreprise investit temps et énergie afin de créer un milieu de travail et un effectif inclusifs. Ces efforts ont été reconnus une fois encore, car Hydro Ottawa figure au palmarès des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada.

Grâce au Conseil pour la diversité et l'inclusion parrainé par la direction, à ses sous-comités et au Plan de diversité et d'inclusion, dont la première version a été lancée en 2014, l'entreprise réussit à cultiver un sentiment d'appartenance au sein de son personnel. Ce plan vise à susciter un changement de comportement chez les employés et à favoriser un milieu de travail respectueux et inclusif, où tous les membres de la grande famille d'Hydro Ottawa sentent qu'ils sont à leur place et qu'ils apportent une contribution utile. Hydro Ottawa montre vraiment qu'un effectif diversifié procure un avantage concurrentiel, stimule l'innovation, alimente la croissance et reflète très bien les collectivités qu'elle dessert.

Quelques faits

Cinquante pour cent (50 %) des membres du conseil d'administration d'Hydro Ottawa, 38 % des dirigeants de l'entreprise et 36 % de ses gestionnaires sont des femmes.

Hydro Ottawa compte cinq conseils ou comités de promotion de la diversité dirigés par les employés.

compte cinq conseils ou comités de promotion de la diversité dirigés par les employés. Dans le cadre de son Plan de diversité et d'inclusion, Hydro Ottawa travaille à plus de 70 initiatives distinctes qui sont des moteurs de changement grâce à la sensibilisation, à la formation et au soutien des employés et aux partenariats communautaires.

Hydro Ottawa a lancé en 2018 un nouveau Réseau pour l'inclusion des femmes.

a lancé en 2018 un nouveau Réseau pour l'inclusion des femmes. En plus d'être depuis 2014 un employeur affilié au Centre canadien pour la diversité et l'inclusion, Hydro Ottawa est un partenaire fondateur de l'Accord de leadership sur la diversité des genres de Ressources humaines, industrie électrique du Canada (RHIEC).

Citation

« Je suis extrêmement fier qu'Hydro Ottawa figure pour la deuxième année consécutive parmi les meilleurs employeurs pour la diversité au Canada. Cette distinction souligne les efforts, la passion et l'engagement de nos employés dans la promotion d'un milieu de travail inclusif et accueillant pour tous. Notre entreprise est plus forte grâce à notre détermination à promouvoir la diversité - ce qui stimule l'innovation et la croissance tout en nous permettant de mieux servir les collectivités et les clients pour lesquels nous travaillons. »

- Bryce Conrad, président et chef de la direction

