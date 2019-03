Avis aux médias - Le ministre Bains présentera une importante mise à jour concernant le Plan pour l'innovation et les compétences





VANCOUVER, le 1er mars 2019 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, prendra la parole à l'occasion de deux événements distincts. Il présentera alors une mise à jour concernant le Plan pour l'innovation et les compétences et exposera les projets du Canada visant à bâtir une société innovante.

Date : Le lundi 4 mars 2019



Événement : Chambre de commerce de Surrey Heure : 12 h Lieu : Eaglequest Golf Course

7778 152nd Street

Surrey (Colombie-Britannique)



Événement : Chambre de commerce de Richmond Heure : 17 h 15 Lieu : Melville Centre for Dialogue - Université polytechnique Kwantlen

8771 Lansdowne Road

Richmond (Colombie-Britannique)

