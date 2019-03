Le chef intérimaire du Parti libéral salue l'implication d'Antoine Atallah





MONTRÉAL, le 1er mars 2019 /CNW Telbec/ - Le chef intérimaire du Parti libéral, M. Pierre Arcand, remercie le président sortant du Parti libéral du Québec (PLQ), M. Antoine Atallah, pour son implication au sein de la formation politique.

M. Atallah, qui était en poste depuis novembre 2017, a choisi de quitter son poste de président pour des motifs personnels. Le jeune pharmacien de 32 ans milite depuis de nombreuses années au sein du PLQ. Il s'est d'abord engagé dans la Commission-Jeunesse du parti dès l'âge de 17 ans, puis comme président du conseil régional des Laurentides. Il a également assuré la vice-présidence de la commission politique nationale de la formation politique.

« Je tiens sincèrement à remercier Antoine qui a investi temps et énergie dans notre formation politique. C'est un jeune homme brillant à l'avenir plus que prometteur. Antoine a eu le courage et l'audace de s'impliquer en politique et je ne peux que saluer ce dévouement. Merci Antoine pour tout le travail et je te souhaite la meilleure des chances pour des projets futurs. »

- Pierre Arcand, chef intérimaire du Parti libéral du Québec

La première vice-présidente du parti, Mme Katherine Martin, assurera l'intérim de la présidence jusqu'à la nomination, par le Conseil exécutif, d'un nouveau président. L'exécutif se réunira rapidement afin de nommer un nouveau président.

SOURCE Parti libéral du Québec

Communiqué envoyé le 1 mars 2019 à 11:40 et diffusé par :