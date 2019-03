Avis aux médias - La ministre Joly parlera des possibilités économiques du tourisme à la Chambre de commerce et de l'industrie de la MRC de Maskinongé





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 1er mars 2019 /CNW/ - La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, prendra la parole devant la Chambre de commerce et de l'industrie de la MRC de Maskinongé. Elle parlera des possibilités économiques du tourisme au Canada, y compris en Mauricie, et des façons dont le secteur crée de bons emplois pour la classe moyenne. Elle parlera en outre de la nouvelle stratégie fédérale en matière de tourisme et répondra aux questions de l'auditoire après son allocution.

La ministre Joly répondra aux questions des médias à la suite de son allocution.

Date : Le lundi 4 mars 2019



Heure : 11 h 30



Lieu : Magasin général Le Brun

192, route Pied de la Côte

Maskinongé (Québec)

Suivez les nouvelles touchant le tourisme canadien sur les médias sociaux en utilisant les mots-clics #tourisme et #emplois : Twitter et Instagram

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 1 mars 2019 à 11:37 et diffusé par :