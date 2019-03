Les citoyens canadiens peuvent mettre à jour leur inscription comme électeur en cochant «?Oui?» sur leur formulaire d'impôt T1





GATINEAU, QC, le 1er mars 2019 /CNW/ - En cette période de production de déclarations de revenus, Élections Canada invite tous les citoyens canadiens à cocher «?Oui?» dans leur déclaration pour autoriser la communication de leurs renseignements de base à Élections Canada. C'est la façon la plus simple de s'assurer d'être inscrit à la bonne adresse et de se préparer à voter à l'élection fédérale de 2019.

Sur le formulaire d'impôt T1, on demande aux contribuables d'indiquer s'ils sont citoyens canadiens et s'ils autorisent l'Agence du revenu du Canada à communiquer leurs nom, adresse, date de naissance et citoyenneté à Élections Canada.

Élections Canada utilise ces renseignements pour mettre à jour le Registre national des électeurs, la base de données permanente et continuellement mise à jour des Canadiens ayant le droit de voter aux élections fédérales. Élections Canada s'assure que les renseignements figurant au Registre sont sécurisés et servent uniquement aux fins autorisées.



En cochant «?Oui?» chaque année, les citoyens canadiens s'assurent que leurs renseignements sont à jour et qu'ils figureront correctement sur la liste électorale à une prochaine élection fédérale.

Après le déclenchement d'une élection fédérale, les électeurs inscrits recevront par la poste une carte d'information de l'électeur personnalisée qui confirme leur inscription et leur indique où, quand et comment voter.

Pour en savoir plus sur ce processus, visitez notre site Web à elections.ca.

Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.

