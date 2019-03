GSD Company acquerra Audaxium pour accroître ses capacités de PGI





NEW YORK, 1er mars 2019 /CNW/ - GSD Company annonce aujourd'hui l'acquisition d'Audaxium, un fournisseur privé de services et de services-conseils axés sur Oracle NetSuite pour le développement d'applications personnalisées et de progiciels de gestion intégrés (PGI). La transaction devrait être terminée avant la fin du premier trimestre de 2019.

GSD Company est une firme de services-conseils en technologie des affaires dont le siège social se trouve à New York, dans l'État de New York. Elle compte des bureaux à Atlanta, en Géorgie, à Toronto, en Ontario, et à Vancouver, en Colombie-Britannique. GSD est un chef de file qui aide les entreprises de toutes tailles à planifier, à implanter et à entretenir des solutions destinées à la gestion des relations avec la clientèle (CRM), au service à la clientèle, à la conclusion de la vente (quote-to-cash) et à l'automatisation du marketing, principalement au moyen de la plate-forme Salesforce.com , et ce, grâce à une expertise approfondie des secteurs des services financiers, des activités à but non lucratif, de la consommation et des services professionnels.

Établi à Toronto, Audaxium est partenaire du réseau de développeurs de suite et de l'alliance Oracle NetSuite; la société compte 10 ans d'expérience éprouvée à aider les entreprises à maximiser leur investissement dans Oracle NetSuite. Audaxium a aidé des centaines d'entre elles à implanter et à optimiser le logiciel Oracle NetSuite lors de projets couvrant les PGI, la gestion CRM, le commerce électronique, le service à la clientèle et la gestion de projets. Audaxium a fourni des centaines de solutions et d'applications robustes fondées sur la plate-forme SuiteCloud.

« Notre mission consiste à permettre à notre clientèle de maximiser son investissement dans la technologie la plus innovante de la planète en mettant au point des solutions robustes, spécifiques et focalisées sur l'industrie, qui répondent à l'évolution des besoins des sociétés en croissance. L'amélioration de la technologie la plus innovante au monde en matière de vente, de service, de marketing et d'engagement conjuguée au PGI infonuagique le plus efficace et le plus optimisé qui soit se traduira par une valeur immense et des opérations rationalisées pour nos clients », soutient Gregory DelGenio, associé et directeur du financement à GSD Company.

« Ensemble, GSD et Audaxium seront en mesure de forger des relations encore plus étroites avec leurs clients pour offrir plus de valeur que jamais auparavant. Cette initiative appuie nos aspirations et notre mission à titre de société souhaitant devenir un chef de file mondial bout en bout de l'innovation commerciale », affirme Naushad Parpia, associé et chef de la direction à GSD.

« En s'intégrant à GSD Company, notre équipe de conseillers et de développeurs Oracle NetSuite sera dans une meilleure position qu'avant pour aider la clientèle à tirer le maximum de valeur de ses technologies. Nos opérations combinées et l'investissement de GSD donneront lieu à un degré accru de soutien de la part de nos équipes collectives. Tout comme GSD, je suis impatient de continuer à mettre en oeuvre notre engagement indéfectible envers la réussite de notre clientèle dans les années à venir », affirme Rob MacEwen, chef de la direction d'Audaxium.

Rob et toute l'équipe Audaxium se joignent à GSD Company à titre d'employés à temps plein.

