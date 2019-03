Le ministre Rodriguez annonce la nomination d'un vice-président au Centre national des Arts





Le gouvernement du Canada annonce la nomination d'Éric Fournier, spécialiste en marketing et en gestion, au conseil d'administration du CNA

GATINEAU, le 1er mars 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé aujourd'hui la nomination d'Éric Fournier à titre de vice-président du conseil d'administration du Centre national des Arts (CNA) pour un mandat de trois ans.

M. Fournier est un haut dirigeant d'entreprises qui oeuvrent dans les domaines des services, des médias et des télécommunications. Il possède une expertise en gouvernance et en gestion des risques d'affaires et de réputation. Il était directeur de VOX, une chaine communautaire québécoise, jusqu'en 2012. Depuis, il est président-directeur général chez TELEFERIC Gestion et OmniCanal Conseil à Montréal. Conférencier, chargé de cours en comptabilité et président du conseil d'administration de l'Orchestre national de jazz de Montréal, il est titulaire d'une Maîtrise en administration des affaires de HEC Montréal.

Cette nomination s'inscrit dans la nouvelle approche du gouvernement du Canada à l'égard des nominations par le gouverneur en conseil. Cette approche fait appel à un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite qui vise à assurer la parité hommes-femmes et à refléter la diversité du Canada, afin d'aider les ministres à faire des recommandations concernant les nominations à des postes au sein de leur portefeuille, en leur fournissant de l'information et de l'orientation.

Citations

« Le CNA joue un rôle essentiel dans le dynamique secteur des arts de la scène du Canada en mettant en vedette les artistes francophones, anglophones et autochtones de partout au pays, et en collaborant avec eux. Je suis persuadé que M. Fournier sera un atout dans ses nouvelles fonctions et qu'il saura mettre en valeur les talents culturels canadiens. »

? L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

Les faits en bref

Le CNA est une société d'État qui relève du portefeuille du Patrimoine canadien. Le conseil d'administration est composé du président, du vice-président et de six autres membres nommés par le gouverneur en conseil. Y siègent également les maires d'Ottawa et de Gatineau.

À mesure qu'elles se présentent, les possibilités de nomination au sein des 17 organismes du portefeuille du Patrimoine canadien sont affichées sur le site des nominations par le gouverneur en conseil. Les personnes intéressées peuvent postuler en ligne.

La Société du Centre national des Arts a été créée en 1966, en vertu de la Loi sur le Centre national des Arts, dans le cadre des célébrations du centenaire. Le CNA a ouvert ses portes en 1969 et il est devenu la principale vitrine des arts de la scène au Canada. Il est le seul centre des arts de la scène multidisciplinaire bilingue au Canada et c'est l'un des plus importants au monde. Il est un chef de file et un innovateur dans les domaines suivants : musique classique, théâtre français, théâtre anglais, danse, variétés et programmation régionale.

Liens connexes

Centre national des Arts

SOURCE Patrimoine canadien

