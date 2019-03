Amazfit de Huami est présentée au MWC, ouvrant un nouveau chapitre de son expansion mondiale





BARCELONE, Espagne, 1er mars 2019 /PRNewswire/ -- Le 25 février 2019, Amazfit de Huami a été présentée pour la première fois au Mobile World Congress à Barcelone. Ses produits, qu'il s'agisse de montres intelligentes, de bracelets intelligents, de brosses à dents électriques, de chaussures de sport, de vêtements de sport ou d'équipements de contrôle pour des sports professionnels comme le tennis, le football et le golf, et même la puce intelligente IA portable Huangshan No.1 (MHS001) qu'elle a elle-même réalisée, ont tous été présentés, ouvrant ainsi un nouveau chapitre de son expansion à l'international.

L'année 2018 a été un jalon dans l'histoire du développement de Huami Corporation. En février, Huami Corporation est entrée à la bourse de New York (NYSE : HMI), devenant ainsi la première société de l'écosystème de Xiaomi à être cotée sur une bourse aux États-Unis, et le premier fabricant chinois de matériel intelligent à être coté à la bourse de New York. Attachée à l'innovation et à son leadership dans le domaine de la technologie intelligente portable, Huami a pris son envol vers le marché mondial avec sa marque Amazfit.

Un développement sans heurts à l'international avec des ventes d'Amazfit en plein essor

Huami est bien connue pour avoir conçu et fabriqué Mi Band de Xiaomi, mais sa propre marque Huami Amazfit a également pris rapidement de l'ampleur en 2018. D'après le rapport financier pour le troisième trimestre publié par Huami Corporation en 2018, la valeur des ventes de sa propre marque a continué de progresser au troisième trimestre, pour atteindre 172,8 % en glissement annuel. Dans le même temps, la proportion des livraisons à l'international a également connu une progression sensible. Au troisième trimestre, les livraisons de la version internationale ont représenté 42,7 % du total de ses ventes. En d'autres termes, une marque propre de Huami a été reconnue dans le monde entier. Cette évolution témoigne également du succès de la marque, qui a été lancée dans 45 pays et régions depuis sa création il y a 3 ans.

Depuis que la montre de sport intelligente Amazfit a été lancée, la gamme des produits a bénéficié d'une reconnaissance croissante et suscité plus de satisfaction, et le marché international s'est montré de plus en plus intéressé par les produits Amazfit. En juillet 2018, jusqu'à 1 million de montres de sport intelligentes Amazfit se sont vendues à l'international ; Amazfit Bip est arrivée à la 3e place des montres intelligentes les plus vendues dans le monde au deuxième trimestre 2018 et a été sacrée « Best Overall Smartwatch » par le webzine de technologie international BGR. Amazfit s'est également classée à la quatrième place des plus grandes marques mondiales de montres intelligentes.

Ses solides performances et son essor sur le marché mondial ont renforcé la détermination de Huami à poursuivre son expansion sur les marchés étrangers. Ils reflètent également la diversité de la marque Amazfit et ses capacités excellentes dans la conception et la fabrication, ce qui a permis à la société de s'atteler à son essor dans les domaines des sports, des soins de santé et de l'intelligence artificielle afin de faire connaître au fur et à mesure ses caractéristiques distinctes. Grâce au développement à l'international de la marque Amazfit, Huami Corporation a emprunté une voie plus large qui apporte son lot d'opportunités mais également de défis.

Les ventes de produits coopératifs de Huami et de Xiaomi continuent de progresser de manière explosive. Le lancement de Mi Band 3 a connu un très grand succès. En cinq mois et demi, les livraisons de Mi Band 3 ont dépassé la barre des 10 millions d'unités ; et les livraisons de Mi Band 2 ont dépassé la barre des 30 millions d'unités. C'est l'histoire classique des produits qui se vendent comme des petits pains. Selon le dernier rapport d'IDC*, la coopération étroite entre les deux parties au troisième trimestre 2018 a permis aux produits portables de Xiaomi d'occuper une nouvelle fois la première place en termes de part de marché, bien devant ses concurrents, en prenant la tête de la course avec 6,9 millions d'unités contre 1,9 million d'unités, devant la quatrième place avec 5 millions d'unités.

Cap sur le marché mondial avec la localisation des produits Amazfit

Les montres intelligentes Amazfit sont vendues en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine, soit dans 45 pays et régions comme les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Suisse, la Finlande, le Japon et Singapour. Après avoir accru la popularité d'Amazfit sur les marchés étrangers et sa reconnaissance par le public avec de plus en plus d'utilisateurs dans le monde, Huami est devenue aujourd'hui une marque mondiale qui sert ses clients en Chine et à l'international.

L'expansion sur les marchés étrangers dépend non seulement de produits plus performants et plus innovants et de services complets et de grande qualité, mais également de la multiplication de scénarios d'application et de la construction d'écosystèmes. Huami Corporation prête une attention toute particulière à l'assistance produit pour ses utilisateurs étrangers, en se concentrant sur ces derniers pour proposer des expériences plus captivantes et plus innovantes, qui répondent à l'évolution des besoins divers de ses clients étrangers. Amazfit Verge a été lancée en Chine continentale et est équipée de Xiao AI de Xiaomi, l'assistant vocal intelligent, qui apporte l'assistance vocale sur le poignet des clients, faisant ainsi de la commande de la maison intelligente une réalité. Dans ses versions internationales, Amazfit Verge proposera également à l'avenir un assistant vocal de premier plan.

Des missions difficiles et un avenir élargi : plus de mesures par Huami

Avec sa croissance continue en termes de part de marché sur le marché international des équipements portables intelligents, Huami Corporation a connu un essor constant sur les marchés étrangers et dans de nombreux autres domaines. Avec l'acquisition réussie des principaux actifs PEI d'Adidas et des actifs principaux de Zepp, ainsi que le lancement de la première puce intelligente IA portable au monde avec Huangshan No.1 (MHS001), cette série de mesures témoigne clairement de la détermination et de la capacité de Huami dans le domaine des équipements portables dans le monde.

À l'avenir, Huami Corporation se donnera pour mission et objectif de permettre de meilleurs sports et soins de santé à quiconque dans le monde grâce à la puissance de la science et de la technologie. Par exemple, elle a coopéré avec le fabricant de montres américain TIMEX pour créer une filière mondiale de commercialisation et proposer ensemble une nouvelle génération de produits portables aux utilisateurs dans le monde. Elle a conclu un accord de coopération stratégique mondiale avec McLaren Applied Technologies, une entreprise bien connue dans la technologie de course, visant le développement de produits de marque coopératifs, offrant aux utilisateurs un contrôle des données biométriques et de sports dans des domaines connexes comme la santé et les sports électroniques émergents. Elle a également investi dans la start-up de semi-conducteurs GreenWaves Technologies afin d'élargir l'ampleur et l'accumulation de l'écosystème IdO RISC-V et la technologie d'intelligence artificielle.

Avec toutes ces mesures, l'influence mondiale de Huami Corporation continue d'augmenter, ce qui offre également un plus grand nombre d'opportunités pour ses produits et son développement sur le marché mondial. À l'avenir, Huami Corporation continuera de s'employer à proposer aux personnes un accès égal aux sports et aux services de soins de santé, que ce soit dans les villes ou dans les pauvres régions montagneuses en Chine, en Asie du Sud-Est ou en Afrique, ou même dans les régions développées d'Europe et d'Amérique. On peut dire que l'expansion mondiale d'Amazfit de Huami ne fait que commencer. Un monde plus vaste et un avenir plus grand l'attendent.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/828928/Huami_Corporation.jpg

