iA Groupe financier annonce la retraite de Michel Tremblay, vice-président exécutif et chef des placements





QUÉBEC, le 1er mars 2019 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier annonce aujourd'hui que Monsieur Michel Tremblay, vice-président exécutif et chef des placements, prendra sa retraite à compter du 31 mai 2019.

Monsieur Tremblay s'est joint à l'entreprise en 2008 et a occupé ses fonctions à la tête du Service des placements depuis cette date. Il était responsable de la gestion du fonds général de l'entreprise et des fonds de placement, ce qui totalisait 89,1 milliards de dollars, au 31 décembre 2018. Il avait aussi sous sa responsabilité les activités de financement corporatif.

Monsieur Tremblay était membre du comité de planification de iA Groupe financier, lequel est dirigé par Denis Ricard, président et chef de la direction.

« Depuis qu'il s'est joint à notre équipe de direction en 2008, au plus fort de la crise financière, Michel Tremblay a mis en place des stratégies de placement menant à une saine gestion de notre risque de taux d'intérêt et à la diversification de notre portefeuille dans des catégories d'actifs à rendement élevé comme l'immobilier et les placements privés, a souligné Denis Ricard, président et chef de la direction. Michel nous a aidés à surmonter la tempête après la crise et il nous laisse sur des bases solides pour relever les défis des années à venir. Nous lui souhaitons une longue et saine retraite. »

À propos de iA Groupe financier

Fondé en 1892, iA Groupe financier est l'une des sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine les plus importantes au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG.

SOURCE Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

Communiqué envoyé le 1 mars 2019 à 11:06 et diffusé par :