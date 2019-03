Le ministre Hussen souligne la 15e campagne annuelle du Mois de la prévention de la fraude





OTTAWA, le 1er mars 2019 /CNW/ - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a fait la déclaration suivante :

«?Chaque année, des centaines de milliers de personnes de partout dans le monde choisissent de s'établir au Canada, de façon temporaire ou permanente. Malheureusement, certains individus essaient de profiter des personnes qui passent par le processus de demande d'immigration ou de citoyenneté.

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger les Canadiens et les nouveaux arrivants contre la fraude. Dans le cadre de la 15e campagne annuelle du Mois de la prévention de la fraude, qui débute aujourd'hui, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) sensibilise les gens à la façon de repérer et de signaler les escroqueries en matière d'immigration pour se protéger et protéger les autres des conséquences souvent désastreuses de la fraude.

« Au cours du mois de mars, IRCC renseignera le public sur les façons de déceler les escroqueries sur les médias sociaux et les sites Web frauduleux, de bien choisir un consultant en immigration ou en citoyenneté et de signaler une fraude.

« Chaque semaine en mars, IRCC mettra en lumière sur son site Web et dans les médias sociaux quatre types distincts de fraude dont les immigrants et les Canadiens ont été la cible :

Du 4 au 10 mars : Ne soyez pas victime d'un représentant qui disparaîtra à la première occasion - Comment repérer et éviter les « conseillers fantômes ».

Du 11 au 17 mars : Prévenir la fraude - Savoir reconnaître la fraude et en connaître les conséquences.

Du 18 au 24 mars : Repérer les arnaques - Savoir reconnaître les arnaques sur le Web et les médias sociaux.

Du 25 au 31 mars : Connaissez vos droits - Comment détecter la fraude et la tromperie dans le volet du parrainage privé de réfugiés.

« Consultez la page Web Canada.ca/immigration-fraude pour obtenir d'autres conseils pratiques en matière de prévention de la fraude, pour savoir où signaler les escroqueries et pour découvrir comment vous assurer qu'un représentant en immigration ou en citoyenneté est autorisé.

« Vous trouverez aussi des conseils pratiques sur le recours à un représentant et la prévention de la fraude en matière d'immigration sur cette page.

« Veuillez également consulter les comptes de médias sociaux d'IRCC pour obtenir chaque semaine des renseignements qui vous aideront à repérer et à prévenir la fraude en matière d'immigration :

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Communiqué envoyé le 1 mars 2019 à 11:01 et diffusé par :