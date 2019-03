Le Québec et le Nouveau-Brunswick célèbrent le talent des auteurs franco-canadiens lors de la remise du prix Champlain 2019





MONCTON, NB, le 1er mars 2019 /CNW Telbec/ - L'adjoint parlementaire de la ministre québécoise de la Justice, M. Mathieu Lévesque, et le ministre responsable de la Francophonie du Nouveau-Brunswick, M. Robert Gauvin, ont dévoilé, aujourd'hui, le nom du lauréat du prix Champlain pour l'année 2019. Il s'agit du poète et dramaturge Gabriel Robichaud, récompensé pour son recueil Acadie Road, un récit poétique d'un voyage dans lequel l'auteur évoque son profond attachement pour la langue française et sa volonté de la faire vivre à travers la littérature.

Le rayonnement de la littérature d'expression française et de l'immense talent des auteurs franco-canadiens est au coeur de la mission du prix Champlain et des gouvernements du Québec et du Nouveau-Brunswick en matière de francophonie canadienne. Le lectorat prendra plaisir à découvrir l'oeuvre de Gabriel Robichaud, un recueil de poésie inspiré par un parcours sur les routes de l'Acadie, où s'entremêlent histoire, langue, découvertes et réflexion. Une bourse en argent, à hauteur de 3 000 $, sera remise au lauréat, qui remporte aussi une résidence de création d'un mois à la Maison de la littérature, établie au coeur du Vieux-Québec.

Cette année, le prix Champlain comptait aussi comme finalistes André Charlebois et Tina Charlebois, pour Conjugaison des leurres, des éditions L'Interligne, Michelle Deshaies, pour XieXie, des éditions David, ainsi que Jocelyne Mallet-Parent, pour Basculer dans l'enfer, également des éditions David.

Le Regroupement des éditeurs franco-canadiens, le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, la Maison de la littérature de Québec et le Centre de la francophonie des Amériques sont fiers partenaires dans la remise de ce prix.

Citation :

« J'adresse mes plus sincères félicitations à Gabriel Robichaud. Il est clair que son attachement pour son coin de pays n'a d'égal que son amour pour la langue française qui, sous sa plume, révèle une vigueur qu'on a plaisir à lire. J'y vois le meilleur gage d'une langue en santé, parce que bien vivante, lue et partagée. Acadie Road est un vrai plaisir de lecture. Merci, Gabriel Robichaud. »

Mathieu Lévesque, adjoint parlementaire de la ministre québécoise de la Justice, Sonia LeBel

« La littérature est notre fenêtre sur le monde et sur les autres, une réflexion de la vie, des réalités, de notre histoire et de notre société. Je tiens à féliciter Gabriel Robichaud, lauréat du prix Champlain pour son recueil de poésie Acadie Road. Nous pouvons toutes et tous être fiers de la qualité et de la valeur de la littérature acadienne, qui contribue à faire rayonner notre culture et notre langue dans le monde entier. »

Robert Gauvin, ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et ministre responsable de la Francophonie du Nouveau-Brunswick

Faits saillants :

Créé en 1957, par le Conseil de la vie française en Amérique, le prix Champlain récompense des écrivaines et écrivains issus de la francophonie canadienne et a couronné, au fil des ans, de grands auteurs des communautés francophones et acadiennes.

Depuis 2016, le prix Champlain compte sur l'appui de nouveaux partenaires, soit le Regroupement des éditeurs franco-canadiens, le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, la Maison de la littérature de Québec et le Centre de la francophonie des Amériques, qui ont contribué à lui donner un second souffle.

Le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes soutient ce prix à hauteur de 10 000 $ par année.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Justice et Procureure générale du Québec

