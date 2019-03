Invitation aux médias - Matinée citoyenne : une nouvelle vocation pour l'avenue McGill College





MONTRÉAL, le 1er mars 2019 /CNW Telbec/ - Madame Valérie Plante, mairesse de Montréal, invite les journalistes à assister à une matinée de réflexion sur la future vocation de l'avenue McGill College.

DATE Samedi 2 mars 2019



HEURE 9 h 30 à 12 h 30

(La mairesse sera présente pour le mot de clôture de l'événement de 11 h 30 à 12 h 30.)



LIEU Salle Polyvalente (SH-4800)

UQÀM

200 rue Sherbrooke Ouest

H2X 1X5

Le centre-ville de Montréal est en pleine transformation. C'est dans ce contexte que la Ville de Montréal repense son hyper-centre, incluant la prestigieuse avenue McGill College. Une des étapes de cette réflexion vise à définir le positionnement de cet espace, c'est-à-dire le rôle qu'il sera amené à jouer, notamment concernant les services qui y seront offerts et les activités qui pourront s'y dérouler. Une quarantaine de personnes de divers horizons incluant des représentants locaux, ainsi que des experts locaux et internationaux seront ainsi réunis pour réfléchir aux besoins du lieu sur le moyen et long terme. Pour coordonner cet exercice, la Ville de Montréal a mandaté NewCities, un organisme international dédié à l'amélioration de la vie urbaine.

Les citoyens de Montréal ont été conviés à échanger avec les experts. Au cours d'une matinée interactive, les citoyens seront encouragés à partager leurs réflexions et à retravailler les positionnements proposés. Les recommandations résultant de l'exercice seront intégrés à un programme d'aménagement qui servira de guide pour les participants au concours de design qui se tiendra au courant de l'année 2019.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

