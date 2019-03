Avis aux médias - Séance d'information technique à l'intention des médias et point de presse concernant les pardons pour la possession simple de cannabis





OTTAWA, le 1er mars 2019 /CNW/ - Le vendredi 1 mars, des représentants du gouvernement du Canada organiseront une séance d'information technique à l'intention des médias concernant une annonce au sujet des pardons pour la possession simple de cannabis et répondront aux questions des médias. La séance d'information est tenue à des fins d'information générale seulement, et non pour attribution.

Après la séance d'information, l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé, et Marc Miller, secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones, tiendront un point de presse dans l'édifice de l'Ouest de la colline du Parlement.

1)

Séance d'information technique à l'intention des médias (par téléconférence et non pour attribution)



Heure : De 12 h 15 à 13 h (HNE)









Numéros à composer par les participants : 613-960-7519 / 1-877-413-4814



Code d'accès : 2837725#



Les médias peuvent appeler 15 minutes avant le début de la séance.

Les journalistes qui souhaitent obtenir des copies sous embargo des documents de présentation peuvent s'inscrire en envoyant un courriel à : ps.mediarelations-relationsaveclesmedias.sp@canada.ca.

2)

Point de presse (En personne et par téléconférence)



Heure : 13 h (HNE)



Lieu : 135-B salle conférence de presse, édifice de l'Ouest, 111, rue Wellington, Ottawa (Ontario)









Numéros à composer par les participants : 613-960-7526 / 1-877-413-4815



Code d'accès : 7916823#



Les médias peuvent appeler 15 minutes avant le début de la séance.

Les journalistes qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse nationale devront obtenir une accréditation de la Tribune au préalable. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec Pierre Cuguen à pierre.cuguen@parl.gc.ca .

