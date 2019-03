Mois de la prévention de la fraude : sachez reconnaître les signaux d'alarme d'une fraude





SAINT JOHN, Nouveau-Brunswick, 01 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mars est le Mois de la prévention de la fraude au Canada et la Commission des services financiers et des services aux consommateurs (FCNB) profite de l'occasion pour aider les gens du Nouveau-Brunswick à reconnaître les signaux d'alarme d'une fraude ou d'une escroquerie. La FCNB offre des ressources qui peuvent aider les consommateurs à éviter d'être victimes d'une escroquerie.



Au début de janvier, le Centre antifraude du Canada a déclaré que les Néo-Brunswickois avaient perdu 1,1 million de dollars en raison de la fraude en 2018. Ce montant est considéré comme faible étant donné qu'environ 95 pour cent des cas de fraude et d'escroquerie ne seraient pas signalés. Les répercussions de la fraude ne s'arrêtent pas à une perte financière.

« Nous en sommes au 15e anniversaire du Mois de la prévention de la fraude au Canada, et pendant ces 15 années, nous avons été témoins de fraudeurs qui ont profité de l'évolution de la technologie pour trouver de nouveaux moyens de cibler les consommateurs », a déclaré le chef de la direction de la FCNB, Rick Hancox. « Le discours des fraudeurs peut changer avec le temps, mais les signaux d'alarme d'une fraude ont tendance à être communs à tous les types d'escroqueries. Nous fournissons des renseignements en ligne sur ces signaux d'alarme à l'adresse fcnb.ca. Nous mettons également les consommateurs en garde à l'égard des escroqueries actuelles grâce à nos services d'alerte et d'abonnement et nous leur donnons des conseils sur la façon dont ils peuvent se protéger et protéger leurs proches. »

Selon la FCNB, apprendre à reconnaître les signaux d'alarme d'escroqueries et faire preuve de méfiance et de vigilance sont des façons de se protéger contre les répercussions dévastatrices de la fraude. Voici quelques-uns des signaux d'alarme les plus communs :

Les fraudeurs exercent des pressions pour vous pousser à agir rapidement, avant que vous ayez le temps de réfléchir, de lire des contrats ou de consulter une autre personne.

Les fraudeurs tentent de gagner votre confiance rapidement en établissant des liens avec vous au sein de groupes et pendant des activités. Ils feront semblant d'avoir vos intérêts à coeur.

Les fraudeurs peuvent vous appeler tôt le matin ou pendant la nuit, alors que vous êtes moins alerte, pour vous piéger et vous faire révéler des renseignements financiers.

Les fraudeurs peuvent essayer de faire du chantage ou vous dire que vous serez arrêté. Ils peuvent même tenter de se faire passer pour un membre de la famille en état de détresse.

Les fraudeurs peuvent vous envoyer un courriel qui ressemble à un courriel envoyé par votre banque ou un autre fournisseur de service. Évitez de cliquer sur des liens dans des courriels.

Les fraudeurs peuvent vous demander de garder leur offre secrète.

Les fraudeurs peuvent vous demander d'envoyer de l'argent au moyen de cartes iTunes, de cartes-cadeaux, de cartes de crédit prépayées ou de cryptomonnaie.

La Commission des services financiers et des services aux consommateurs organise de nombreuses initiatives dans l'ensemble de la province pendant le Mois de la prévention de la fraude. Elle s'associe à Tazza Caffe, à Saint-Isidore, pour organiser un Café déPensez bien, qui aura lieu de 9 h à 14 h, le 7 mars. Des représentants de la commission seront présents pour rencontrer les consommateurs et discuter de fraude, pour prendre connaissance de ce qui se passe dans la collectivité et pour donner des conseils sur les façons de se protéger contre la fraude et les escroqueries. Ils offriront gratuitement du café et des gâteries en quantités limitées.

La FCNB tiendra également un stand au Salon de l'habitation du Grand Moncton du 22 au 24 mars. Elle offrira des renseignements dans le but d'aider les consommateurs et les propriétaires à reconnaître et à éviter les fraudes liées aux prêts hypothécaires, à la vente de porte à porte et plus encore.

« Plus les gens reconnaîtront les signaux d'alarme de la fraude, se méfieront des offres et seront vigilants avec leur argent, moins ils finiront par se faire prendre au piège, a dit M. Hancox. Une seule victime de fraude est une victime de trop. »

RENSEIGNEMENTS POUR LES MÉDIAS :

Sara Wilson, spécialiste des communications et des relations avec les médias, 506 643?7045 ou 1 866 933-2222. sara.wilson@fcnb.ca



La FCNB a le mandat de protéger les consommateurs et d'accroître la confiance du public dans les marchés des services financiers et des services aux consommateurs en assurant la prestation de services éducatifs et réglementaires. Elle est chargée de l'application et de l'exécution des dispositions législatives provinciales régissant les courtiers en hypothèques, les sociétés de prêt sur salaire, l'immobilier, les valeurs mobilières, les assurances, les pensions, les credit unions, les compagnies de prêt et de fiducie, les coopératives ainsi que d'une gamme de mesures législatives touchant la consommation. Elle est une société de la Couronne indépendante financée par les droits et les cotisations réglementaires que versent les intervenants des industries réglementées. Des ressources et des outils informatifs sont disponibles en ligne.





