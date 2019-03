L'IFIC soumet un mémoire sur la réduction du fardeau réglementaire





TORONTO, 01 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC) a déposé aujourd'hui son mémoire en réponse à l'avis 11-784 du personnel de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO) : Réduction du fardeau. L'IFIC est heureux d'apporter son soutien au groupe de travail de la CVMO en repérant des mesures de réduction à prendre pour améliorer la compétitivité des entreprises de l'Ontario qui permettront aux émetteurs, aux courtiers inscrits, aux investisseurs et aux autres participants du marché d'économiser temps et argent, tout en conservant une solide protection pour les investisseurs.



« La réglementation impose des coûts à l'organisme de réglementation pour appliquer les exigences, des coûts aux sociétés pour s'y conformer et des coûts à l'économie en raison d'une efficacité réduite et d'occasions perdues, a déclaré Paul Bourque, président et chef de la direction de l'IFIC. Tous ces coûts sont au bout du compte assumés par l'investisseur. Il est donc essentiel de chercher des moyens de les contrôler. »

Le mémoire de l'IFIC offre des suggestions précises et exploitables pour réduire le fardeau réglementaire dans quatre secteurs clés : améliorations au processus d'établissement des règles; changements aux règles actuelles; améliorations des activités de la CVMO; et améliorations aux systèmes des technologies de l'information utilisés par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM).

Pour consulter le mémoire de l'IFIC , visitez le site IFIC.ca.

À propos de l'IFIC

L'Institut des fonds d'investissement du Canada est la voix de l'industrie des fonds d'investissement au Canada. L'IFIC regroupe 150 organisations, dont des gestionnaires et des distributeurs de fonds ainsi que des entreprises de services. Il s'emploie à promouvoir la solidité et la stabilité du secteur des placements afin que les investisseurs puissent atteindre leurs objectifs financiers. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l'économie du pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d'emplois. Pour en savoir plus au sujet de l'IFIC, allez à l'adresse IFIC.ca .

