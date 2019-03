Budget participatif dans Mercier-Ouest - Mercier-Hochelaga-Maisonneuve lance la campagne de participation et de mobilisation de son premier budget participatif





MONTRÉAL, le 1er mars 2019 /CNW Telbec/ - M. Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, et Mmes Laurence Lavigne Lalonde, conseillère de Maisonneuve-Longue-Pointe, et Karine Boivin Roy, conseillère de Louis-Riel, étaient fiers de donner le coup d'envoi, ce jeudi 28 février, à la campagne de participation et de mobilisation du budget participatif dans Mercier-Ouest. L'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve se démarque en développant un exercice de budget participatif qui permet aux résidents de s'impliquer tout au long de la démarche, de l'idéation à la réalisation des projets.

350 000 $ pour améliorer le quartier Mercier-Ouest

Pour cette première démarche de budget participatif, les citoyens disposent de 350 000 $ qui seront consacrés à la réalisation d'un ou de plusieurs projet.s choisi.s et défini.s. par la communauté. Il s'agit d'une des sommes les plus importantes allouées à des résidents dans un exercice de participation citoyenne à Montréal. Les projets proposés pourront prendre n'importe quelle forme, mais devront s'inscrire au Programme triennal d'immobilisations de l'arrondissement, c'est-à-dire être liés à l'acquisition de biens durables ou à l'exécution de travaux d'infrastructures (ex. : rénover une aire de jeu, ajouter du mobilier urbain dans un parc ou sur rue, aménager une place publique, etc.).

« Le processus de budget participatif a été pensé afin de permettre à tous les résidents de l'arrondissement, sans restriction d'âge et peu importe leur bagage culturel ou leur niveau de connaissance du fonctionnement des instances municipales, d'y contribuer. Nous voulons accroître la participation des citoyens aux décisions qui touchent leur milieu de vie et permettre à tous d'échanger autour de projets collectifs et porteurs pour l'avenir de Mercier-Ouest », a déclaré Pierre Lessard-Blais.

La collecte des idées de projets : Jusqu'au 1er mai

Les résidents de l'arrondissement peuvent soumettre leurs idées dès maintenant, et ce, jusqu'au 1er mai, à partir de la plateforme participative Réalisons MTL (realisonsmtl.ca/budgetparticipatifmhm) ou lors d'un des ateliers d'idéation organisés dans le quartier (voir calendrier plus bas). Ces ateliers permettront aux citoyens de définir les projets qu'ils souhaiteraient voir se réaliser. C'est au cours de l'automne que les résidents de Mercier-Ouest pourront voter parmi les projets retenus et décider de ceux qui seront concrétisés.

« Les possibilités de développer des projets sont multiples et variés dans Mercier-Ouest. Ce potentiel de développement porté par l'exercice de budget participatif est l'occasion pour la communauté de se rassembler autour de projets structurants et de renforcer le sentiment d'appartenance des résidents envers leur quartier », a ajouté Laurence Lavigne Lalonde.

Comité de pilotage

Formé à l'automne dernier, le rôle du comité de pilotage consiste à définir le processus du budget participatif, assurer le bon fonctionnement de la démarche et faire le suivi des différentes étapes devant mener à sa mise en oeuvre. Pour cette première année, il est accompagné par le Centre d'écologie urbaine de Montréal.

« Composé d'élu-es, de fonctionnaires de l'arrondissement, de représentants d'organismes communautaires et de citoyens, l'apport de ce comité est indispensable afin que la démarche soit adaptée à la réalité du quartier », a précisé Karine Boivin Roy.

Calendrier

2018

Automne et hiver : Mise sur pied du projet de budget participatif

2019

28 février : Lancement de la campagne de mobilisation et de participation

1 er mars au 1 er mai : Collecte des idées de projets

mars au 1 mai : Collecte des idées de projets Mercredi 13 mars, 18 h : Atelier d'idéation à la mairie d'arrondissement

Mercredi 27 mars, 18 h : Atelier d'idéation au C.L.A.C. de Guybourg

Samedi 6 avril, 10 h 30 : Atelier d'idéation à la bibliothèque Langelier

Mercredi 17 avril, 13 h : Atelier d'idéation au C.R.C. St-Donat (Centre commercial Domaine)

(Centre commercial Domaine) Samedi 27 avril, 10 h 30 : Atelier d'idéation au Projet Harmonie

Mai : Forum de développement de projets

Juin à août : Étude technique et analyse financière des projets par l'arrondissement

Septembre : Atelier de bonification de projets

1 er octobre au 1 er novembre : Dévoilement des projets mis au vote et période de vote

octobre au 1 novembre : Dévoilement des projets mis au vote et période de vote Novembre : Annonce des projets choisis par la population

2020-2021 : Mise en oeuvre des projets votés en 2019

En 2019, l'exercice prend la forme d'un projet pilote et est proposé dans Mercier-Ouest. Les années suivantes, les quartiers Hochelaga-Maisonneuve et Mercier-Est seront aussi invités à prendre part à la démarche.

Toutes les informations sur le processus du budget participatif, dont le règlement et les étapes de la démarche, sont disponibles sur realisonsmtl.ca/budgetparticipatifmhm.

