Déclaration de Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, sur la nomination du nouveau président-directeur général de la Société canadienne des postes





GATINEAU, QC, le 1er mars 2019 /CNW/ - À titre de ministre responsable de la Société canadienne des postes, j'ai le plaisir d'annoncer aujourd'hui la nomination de Doug Ettinger pour un mandat de quatre ans à titre de président-directeur général de la Société. Cette nomination entrera en vigueur le 4 mars 2019.

Cette nomination répond à l'engagement de renforcer la direction de la Société. Le renouvellement de l'équipe de direction est un élément clé de la nouvelle vision de notre gouvernement pour Postes Canada : offrir aux Canadiens des services de haute qualité, accessibles et abordables, peu importe où ils vivent.

M. Ettinger jouera un rôle central en travaillant avec le Conseil d'administration de Postes Canada et en dirigeant l'équipe de direction afin d'établir une base solide pour la réussite future de la Société et d'accorder la priorité aux services offerts aux Canadiens. Il s'efforcera également d'établir des relations plus constructives et plus collaboratives avec les employés, la main-d'oeuvre, les collectivités et les autres intervenants.

M. Ettinger possède plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie des produits de consommation au sein d'organismes canadiens et internationaux, dirigeant les ventes, le marketing et la gestion des produits. Plus récemment, il a occupé, depuis 2016, le poste de chef des activités commerciales de la Société canadienne des postes. Dans le cadre de ce poste, M. Ettinger a mené l'expansion du secteur d'activités pour les colis ainsi que toutes les fonctions commerciales, y compris les ventes, le marketing, la vente au détail, le numérique, le développement commercial et le service à la clientèle.

Les connaissances et l'expertise combinées de l'équipe de direction renouvelée contribueront à faire de Postes Canada une organisation novatrice et axée sur le service qui continuera d'être financièrement viable et de servir les Canadiens pendant des décennies à venir.

Je tiens également à profiter de l'occasion pour remercier Mme Jessica L. McDonald, présidente du Conseil d'administration de la Société, qui a occupé le poste de présidente-directrice générale par intérim de Postes Canada depuis avril 2018.

La nomination de M. Ettinger et les récentes nominations au Conseil d'administration de la Société s'inscrivent dans la nouvelle approche de notre gouvernement à l'égard des nominations par le gouverneur en conseil. Cette approche fait appel à un processus de sélection ouvert et transparent fondé sur le mérite qui vise à assurer la parité hommes-femmes et à refléter la diversité du Canada, afin d'aider les ministres à faire des recommandations concernant les nominations à des postes au sein de leur portefeuille, en leur fournissant de l'information et de l'orientation.

