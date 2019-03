Candela dévoile sa nouvelle identité visuelle à l'occasion de la réunion annuelle de l'Académie américaine de dermatologie (AAD) de 2019





Notre nouvelle marque reflète notre engagement envers la science, les résultats et la confiance

WAYLAND, Massachusetts, 1er mars 2019 /CNW/ - Syneron-Candela, leader mondial des dispositifs dédiés aux traitements esthétiques, a annoncé aujourd'hui son changement de nom pour devenir Candela, et le dévoilement de sa nouvelle identité visuelle à l'occasion de la réunion annuelle de l'Académie américaine de dermatologie (AAD) qui aura lieu du 1er au 5 mars 2019 à Washington DC. La nouvelle image corporative reflète la fusion des marques Syneron et Candela et vise à soutenir sa croissance continue de part du marché au niveau mondial en tant qu'entité unique et unifiée.

Créée en 1970, Candela possède une longue tradition d'innovation technologique puisqu'elle a mis sur le marché les meilleurs dispositifs à base d'énergie dédiés aux traitements esthétiques. « Le retour de la société sous le nom de Candela et son alignement autour des valeurs de la marque qui sont la science, les résultats et la confiance reflètent notre engagement envers les engagements fondamentaux de Candela en matière de sécurité, d'efficacité et de fiabilité. Cela reflète également notre capacité à renforcer les partenariats de confiance établis de longue date par Candela avec les médecins, leurs cabinets et les patients qu'ils traitent », a déclaré le PDG de Candela, Geoffrey Crouse. La nouvelle identité de marque de Candela sera mise en ligne dès aujourd'hui à travers le lancement de son nouveau site internet, www.candelamedical.com, ainsi que par la publication de nouveaux supports marketing, campagnes de presse, campagnes digitales et sur les réseaux sociaux. De nouveaux avantages orientés vers les patients, les médecins et les cabinets continueront d'être déployés au cours de l'année.

« La rigueur scientifique, les résultats cliniques et la création de partenariats de confiance avec les médecins constituent les mêmes valeurs qui ont permis à Candela d'établir un leadership historique au fil des années. La combinaison de la nouvelle direction de Candela, de l'innovation de produits tels que le système Vbeam Prima et des valeurs de Candela renforce clairement la position de la société pour poursuivre sa croissance continue tout en la convertissant en un partenaire encore plus fiable pour les traitements esthétiques à l'échelle mondiale », a déclaré le docteur Eric Bernstein, dermatologue exerçant à Ardmore, dans l'État de Pennsylvanie, et président du conseil médical consultatif de Candela.

En plus de dévoiler sa nouvelle identité visuelle, les produits et technologies mettant en avant les résultats cliniques de Candela seront présentés dans le cadre de 18 présentations cliniques et cours de formation prévus lors de l'AAD. Candela présentera également ses tout nouveaux produits, les systèmes Vbeam® Prima et Nordlys. Le dispositif Vbeam Prima est un laser à colorant pulsé de dernière génération émettant à 595 nm. Grâce à l'ajout d'une seconde longueur d'onde de 1 064 nm et d'un certain nombre d'autres nouvelles fonctionnalités centrées sur l'utilisateur, le dispositif Vbeam Prima est capable de traiter efficacement un large éventail de problèmes de peau, notamment la rosacée, les taches de vin, l'acné, les lésions vasculaires du visage et des jambes, les cicatrices, les lésions pigmentaires bénignes, les rides, les verrues, les vergetures et le photo-vieillissement.

Le dispositif Nordlys est une plate-forme multi-applications à lumière pulsée (IPL) et laser Nd:YAG intégrant plusieurs technologies et permettant de traiter les lésions vasculaires et pigmentaires, mais aussi de réaliser des traitements épilatoires. Le système Nordlys dispose également d'une pièce à main fractionnée non ablative à 1550 nm pour le resurfaçage de la peau. Les deux dispositifs faisant partie de l'ensemble du portefeuille de produits Candela seront présentés sur le stand Candela (n° 2137) lors de l'AAD 2019. Pour obtenir plus d'informations sur les dispositifs Vbeam Prima et Nordlys ainsi que sur le portefeuille de produits Candela, veuillez visiter le site www.candelamedical.com.

À propos de Candela®

Candela est une société américaine de premier rang spécialisée dans les dispositifs dédiés aux traitements esthétiques dont le siège social est situé à Wayland, dans l'État du Massachusetts. Les technologies de la société permettent aux médecins de proposer des solutions avancées pour un large éventail de traitements esthétiques, notamment l'épilation, la réduction des rides, le détatouage, les traitements pour la santé intime des femmes, le resurfaçage du visage, le traitement des cicatrices traumatiques et chirurgicales, le remodelage corporel, l'amélioration de l'apparence de la peau à travers le traitement des lésions vasculaires et pigmentaires bénignes ainsi que le traitement de l'acné, des veines des jambes et de la cellulite. Candela dispose d'un vaste portefeuille de produits phares et fiables, notamment Vbeam®, the Gentle Family®, CO2RE®, CO2RE Intima®, Profound®, el?s Plus®, PicoWay®, UltraShape®, VelaShape®, IPL et d'autres plateformes laser. Acquise par Apax Partners en juillet 2017, la société jouit d'une vaste présence mondiale et commercialise, fournit et soutient ses produits dans 86 pays. Elle possède des bureaux aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, à Hong Kong, en Israël, en Italie, au Japon, en Corée, au Portugal, en Espagne et au Royaume-Uni, ainsi que de nombreux distributeurs internationaux.

