Canon Canada souhaite la bienvenue à M. Nobuhiko Kitajima à titre de nouveau président et chef de la direction





BRAMPTON, ON, le 1er mars 2019 /CNW/ - Canon Canada Inc. est heureuse d'annoncer la nomination de M. Nobuhiko Kitajima au poste de président et chef de la direction.

M. Kitajima a commencé sa carrière chez Canon Inc. en 1981. Il a travaillé pour l'entreprise dans plusieurs régions y compris au Japon, en Europe et aux États-Unis. En 1986, il s'est joint à Canon USA comme directeur administratif régional pour la Division des produits médicaux au bureau régional de l'ouest de Canon. Il est retourné chez Canon Inc. en 1993 avant de rejoindre Canon USA en 2002, où il a occupé plusieurs postes de direction au sein de la Division des imprimantes grand format du Groupe des solutions d'imagerie d'affaires et de la Division du développement des affaires innovatrices.

En 2016, il a été promu vice-président et directeur général du marketing du Groupe des solutions d'imagerie d'affaires chez Canon USA.

M. Kitajima s'est joint à Canon Canada en 2018 à titre de vice-président directeur et directeur général du Groupe des systèmes d'imagerie et Groupe des solutions d'impression professionnelles.

Né à San Francisco, M. Kitajima détient un baccalauréat en droit de l'Université Aoyama Gakuin au Japon.

M. Kitajima succède à M. Taizaburo Egawa, qui quittera Canon Canada pour retourner au Japon.

À propos de Canon Canada Inc.

Établie à Brampton (Ontario), Canon Canada Inc., une filiale en propriété exclusive de Canon USA, est un important fournisseur de solutions grand public, interentreprises et d'imagerie médicale numérique. L'innovation et les technologies de pointe jouent un rôle essentiel dans le succès de la société. Canon Canada Inc. s'est engagée à assurer le plus haut niveau de satisfaction et de fidélisation de la clientèle, offrant un service après-vente et de soutien 100 pour cent canadien pour tous les produits qu'elle distribue. Canon Canada Inc. est fidèle à sa philosophie du Kyosei en matière de responsabilité sociale et environnementale.

Pour obtenir plus d'information, consultez le site http://canon.ca, ou suivez la société sur Facebook, Twitter ou Instagram en utilisant @CanonCanada.

SOURCE Canon Canada Inc.

