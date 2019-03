Placements iA Clarington lance un fonds alternatif liquide et un fonds d'actions internationales





TORONTO, le 1er mars 2019 /CNW/ - Placements IA Clarington inc. (« iA Clarington ») est fière d'annoncer le lancement de deux nouveaux fonds :

Fonds IA Clarington d'opportunités en actions américaines , un mandat de positions longues/courtes en actions américaines à gestion active, dont le sous-conseiller est MacKay Shields LLC (« MacKay Shields »);

Fonds IA Clarington d'actions internationales, une solution de base active à faible coût, dont le gestionnaire de portefeuille est Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. (« iAGP »).

Avec l'ajout de ces nouveaux fonds à sa gamme, iA Clarington applique sa philosophie de gestion active et à forte conviction au marché florissant des fonds alternatifs liquides, et agrandit encore davantage sa suite populaire de solutions de base offertes à des prix intéressants.

« Les récentes modifications apportées à la réglementation des fonds d'investissement de détail leur procurent plus de latitude quant au choix de leurs stratégies de placement, que ce soit la vente à découvert, l'effet de levier ou d'autres stratégies non traditionnelles. Le Fonds IA Clarington d'opportunités en actions américaines, avec sa méthode d'approche de positions longues/courtes en matière de placement en actions, représente une solution alternative liquide qui offre aux épargnants canadiens une nouvelle façon de générer un potentiel de rendement rehaussé en investissant dans le marché des actions américaines », fait remarquer Eric Frape, vice-président principal, Produits et placements, iA Clarington. « Avec le lancement du Fonds IA Clarington d'actions internationales, iA Clarington continue de démontrer son engagement à fournir aux épargnants canadiens des solutions de base actives et diversifiées, bénéficiant de frais peu élevés intéressants », déclare M. Frape.

Fonds IA Clarington d'opportunités en actions américaines

Prenant modèle sur l'une des stratégies américaines les plus performantes1 de MacKay Shields, le Fonds IA Clarington d'opportunités en actions américaines vise à procurer une vaste exposition au marché des actions américaines et un potentiel de rendement rehaussé.

Principales caractéristiques du Fonds :

Stratégie 130/30 de positions longues/courtes

Volet de positions longues seulement vise à reproduire le rendement du marché et à générer de l'alpha (100 % de l'actif du fonds)

Volet de positions longues/courtes neutre au marché vise strictement la génération d'alpha (généralement 30 % positions longues / 30 % positions courtes)

positions longues/courtes neutre au marché vise strictement la génération d'alpha (généralement 30 % positions longues / 30 % positions courtes) Processus de placement systématique garantit une sélection de positions basée sur des règles et faisant l'objet d'une forte conviction

Diversification du portefeuille dans les secteurs, les industries, les styles et les capitalisations boursières

Contrôle exhaustif du risque en vue de réduire au minimum le potentiel de perte en cas de baisse

« Au vu de ses excellents résultats à long terme au chapitre de la gestion de stratégies de positions longues/courtes, MacKay Shields s'impose comme le choix le plus logique pour ce produit boursier alternatif nouvellement lancé par iA Clarington », souligne M. Frape.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de fournir aux épargnants canadiens une stratégie qui est, depuis de nombreuses années, l'un des principaux piliers de notre offre de valeur à la clientèle américaine », précise Migene Kim, directrice générale et gestionnaire de portefeuille, MacKay Shields.

Pour en savoir davantage sur le Fonds IA Clarington d'opportunités en actions américaines, veuillez visiter iaclarington.com/fr/130-30

Fonds IA Clarington d'actions internationales

Le Fonds IA Clarington d'actions internationales est le dernier ajout à la suite de solutions de base actives et à faible coût d'iA Clarington. Ce fonds est géré par iAGP et prend modèle sur un mandat d'iAGP2 qui affiche d'excellents antécédents datant de plus de 10 ans.

Principales caractéristiques du Fonds :

Placement dans des titres de sociétés chefs de file de leurs respectives industries et domiciliées hors du Canada et des États-Unis

et des États-Unis Style de placement de croissance à un prix raisonnable (CAPR)

Combinaison d'une analyse ascendante et d'une analyse descendante pour une approche plus globale de la sélection des titres

Portefeuille diversifié de 65 à 75 titres

« En octobre dernier, iA Clarington a réduit de manière considérable les frais pour une multitude de fonds, notamment nos solutions de base actives gérées par iAGP. Avec le lancement du Fonds IA Clarington d'actions internationales, nous réaffirmons notre engagement à donner aux épargnants canadiens un accès à des solutions de base gérées activement et à faible coût », explique M. Frape.

« Pour réussir en placement, nous croyons fermement qu'une méthode d'approche active est essentielle, particulièrement lorsque l'on investit à l'étranger. Notre méthode d'approche axée sur une recherche approfondie vise à dénicher des entreprises de grande qualité affichant d'excellentes perspectives de croissance à long terme », déclare Sevgi Ipek, chef des placements internationaux, iAGP.

Pour en savoir davantage sur le Fonds IA Clarington d'actions internationales et la suite de solutions de base à faible coût et à gestion active d'iA Clarington, veuillez visiter iaclarington.com/fr/debase

À propos de Placements IA Clarington inc.

À titre de filiale indirecte à part entière de iA Société financière inc. et de filiale à part entière de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. - quatrième plus importante société d'assurance de personnes au Canada - iA Clarington offre une vaste gamme de produits de placement, notamment des fonds communs de placement activement gérés, des solutions de portefeuilles gérés, l'option de série FNB active et des placements socialement responsables. Au 31 décembre 2018, iA Clarington détient un actif sous gestion de plus de 14 milliards $. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez aller à iaclarington.com.

À propos de l'Industrielle Alliance, Gestion de placements inc.

Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. est une filiale de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. Elle a été créée en 2004 et est basée au Québec (Canada). Comptant plus de 100 professionnels en placement, iAGP gère des portefeuilles de fonds généraux, de fonds distincts et de fonds communs de placement du groupe Industrielle Alliance. Au 31 décembre 2018, iAGP détient un actif sous gestion de plus de 89 milliards $.

À propos de MacKay Shields LLC

MacKay Shields LLC est une filiale indirecte à part entière de New York Life Insurance Company et une filiale à part entière de New York Life Investment Management Holdings LLC. MacKay Shields est une société de gestion de placements en actions et en titres à revenu fixe qui détient, au 31 décembre 2018, un actif sous gestion de 108 milliards $ US. Elle possède des bureaux à Londres, Los Angeles, Princeton et New York. MacKay Shields gère des mandats d'actions et de titres à revenu fixe pour le compte de particuliers fortunés, de clients institutionnels et d'organismes de placement collectif. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez aller à www.mackayshields.com.

1 Fait référence au MacKay Shields U.S. Equity Opportunities Composite. Les données sur le MacKay Shields U.S. Equity Opportunities Composite servent à donner une indication des compétences du gestionnaire de portefeuille en matière de gestion d'une stratégie qui peut avoir des objectifs et/ou stratégies de placement similaires à ceux du Fonds IA Clarington d'opportunités en actions américaines. Cela ne laisse pas entendre un rendement similaire ou futur. Il est possible que des différences entre la stratégie du Fonds et la stratégie du Composite puissent avoir un impact sur le rendement.

2 Fait référence au Fonds Actions internationales de iA, offert par iAGP. Les données sur le Fonds Actions internationales de iA servent à donner une indication des compétences du gestionnaire de portefeuille en matière de gestion d'un fonds qui peut avoir des objectifs et/ou stratégies de placement similaires à ceux du Fonds IA Clarington d'actions internationales. Cela ne sous-entend pas un rendement similaire ou futur. Il est possible que des différences entre les fonds puissent avoir un impact sur le rendement, y compris, sans s'y limiter les structures de frais

Des commissions, des commissions de suivi, des frais et des charges de gestion, et des frais et des charges de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement, y compris les placements effectués dans des séries de titres négociés en Bourse des fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington et le logo d'iA Clarington sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

