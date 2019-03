Les Semaines d'égalisation des milles Aéroplan de 2019 s'amorcent en recueillant 2,1 millions de milles pour combattre le SIDA/VIH en Afrique





Le programme annuel double l'impact des milles donnés par les membres Aéroplan

MONTRÉAL, le 1 mars 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada affirmait aujourd'hui qu'au-delà de 2,1 millions de milles Aéroplan ont été amassés au profit de la Fondation Stephen Lewis pour lutter contre le SIDA/VIH en Afrique, durant la première Semaine d'égalisation des milles Aéroplan pour 2019. La Fondation fait partie des huit organisations caritatives canadiennes qui bénéficieront cette année des Semaines d'égalisation des milles du Programme d'entraide Aéroplan au cours desquelles Aéroplan égalisera les milles donnés par les membres jusqu'à concurrence de 500 000 milles, à chacune des organisations partenaires durant la semaine qui lui est dédiée.

« Depuis plus de dix ans, notre programme de dons de milles a permis aux membres Aéroplan de soutenir les causes qui leur tiennent à coeur. Depuis l'introduction du programme en 2006, plus d'un milliard de milles ont ainsi été donnés par nos membres et par Aéroplan à des organisations caritatives à travers le Canada », explique Anne-Josee Laquerre, directrice, vocation sociale et pérennité de l'entreprise chez Aéroplan. « En 2018, ce sont plus de 24,4 millions de milles qui ont été donnés à nos partenaires caritatifs durant les semaines d'égalisation des milles. Nous sommes enthousiastes de constater l'impact positif que les organisations partenaires créent avec les dons de milles Aéroplan qu'elles reçoivent, et nous remercions sincèrement nos membres de leur générosité ».

Pour donner des milles, les membres n'ont qu'à visiter www.aeroplan.com/donnez.

Durant la semaine du 11 au 17 février, les membres ont eu l'occasion de donner à la Fondation Stephen Lewis, qui travaille avec des organisations communautaires oeuvrant à endiguer la vague du VIH et SIDA en Afrique. Celles-ci offrent des soins et du soutien aux femmes, aux orphelins, aux grand-mères prenant soin de leurs petits-enfants orphelins et aux personnes vivant avec le VIH et le SIDA. Les prochaines Semaines d'égalisation des milles Aéroplan se tiendront comme suit :

Fondation David Suzuki (4 au 10 mars) ? La Fondation David Suzuki se donne pour mission de protéger la biodiversité et notre qualité de vie, maintenant et pour l'avenir.

Vétérinaires sans Frontières (22 au 28 avril) ? Vétérinaires sans Frontières Canada oeuvre pour favoriser la santé des animaux, des humains et de leur environnement.

Médecins Sans Frontières (MSF) (6 au 12 mai) ? MSF est une organisation humanitaire internationale indépendante qui procure des soins médicaux d'urgence à des populations touchées par les conflits armés, les épidémies, les catastrophes naturelles ou d'origine humaine, ou qui sont privées de soins de santé, dans plus de 70 pays autour du monde.

MusiCompte (10 au 16 juin) ? MusiCompte est un organisme canadien, associé aux Prix JUNO, qui fait la promotion de l'éducation musicale et travaille à faire vivre la musique dans les écoles et les communautés au Canada, en mettant des instruments de musique à la disposition des enfants qui en ont le plus besoin.

Ingénieurs sans Frontières (2 au 8 septembre) ? Ingénieurs sans Frontières Canada combine les gens et les idées pour s'attaquer aux causes les plus cruciales de pauvreté et d'inégalité sociale.

War Child Canada (7 au 13 octobre) ? War Child travaille à protéger les enfants de l'impact brutal de la guerre.

Fondation Air Canada (2 au 8 décembre) ? Avec son programme de transport hospitalier, la Fondation Air Canada aide les enfants malades à accéder aux traitements médicaux qui ne sont pas offerts dans leur communauté, leur permettant ainsi de recevoir les meilleurs soins de santé possible.

Depuis le déploiement du programme de dons des membres en 2006, plus d'un milliard de milles Aéroplan ont été donnés par les membres. Aéroplan compense les émissions de carbone produites par les vols effectués avec les milles donnés à ses huit principaux partenaires caritatifs. Les membres Aéroplan peuvent également donner automatiquement deux pour cent de tous leurs milles accumulés au profit du partenaire caritatif de leur choix. Les membres intéressés à donner deux pour cent de leurs milles n'ont qu'à visiter leur page de profil sur aeroplan.com, choisir l'option Donner des milles puis le partenaire caritatif qu'ils souhaitent soutenir. Les membres peuvent également donner des milles à plus de 200 organisations communautaires caritatives locales dans le besoin. Plus d'information au www.aeroplan.com/donnez.

