Cette chose circule dans les rues de Québec et pourrait vous rendre accroc! CAA-Québec fait le point!

QUÉBEC, le 1er mars 2019 /CNW Telbec/ - Ça circule dans les rues depuis quelques années, mais il y en a toujours plus. Ça touche maintenant les jeunes familles et on en trouve de plus en plus autour des écoles. Ç'a commencé chez les mieux nantis, mais ça sévit désormais dans la classe moyenne. Oui, le véhicule électrique (VÉ) se propage rapidement dans les rues de Québec « et il rend accroc », affirment les propriétaires de VÉ qui ont accepté de témoigner publiquement de leur expérience.

« Lorsque je suis pris dans le trafic, j'ai la satisfaction de ne pas polluer. Je peux relaxer dans le silence de ma voiture électrique. J'arrive au bureau zen! » - Martin Archambault, qui conduit une Nissan LEAF.

« Recharge à la maison, pour 10 fois moins cher que l'essence, silence de roulement, accélération instantanée, peu d'entretien, on roule sans polluer... Les avantages sont nombreux! » - Réjean Pleau, qui conduit une Hyundai KONA électrique.

« Avec de la famille et des clients entre Toronto et Québec, je parcours près de 3500 km par mois et la plus grosse dépense, ce sont les cafés sur la route! » - Régis Holstein qui conduit une Tesla Model 3.

« C'est la voiture principale pour le boulot, le taxi et les commissions. La soixantaine de kilomètres d'autonomie, au pire de l'hiver, suffit amplement. On n'a qu'à la brancher le soir. » - Frédérik Buteau, qui conduit une Nissan LEAF.

Essayer juste une fois au Salon de l'auto... et franchir le point de non-retour

Ils ont accepté de témoigner parce qu'ils jugent important de mettre en garde la population, les visiteurs du Salon International de l'Auto de Québec et particulièrement ceux qui accepteront de faire des essais gratuits de véhicules électriques, rendus possible grâce à la participation financière de Transition énergétique Québec et la collaboration du fabricant québécois de bornes de recharge FLO. Vous êtes prévenus, disent-ils?: l'essai routier de l'un des 12 modèles parmi les plus populaires, du 5 au 10 mars, pourrait vous faire franchir le point de non-retour.

De plus en plus de VÉ sur les routes

Le nombre de véhicules électriques immatriculés au Québec atteint les 40?000, soit près du double de l'an dernier. Pourquoi ce buzz? Parce que les modèles se diversifient, l'autonomie augmente et les prix diminuent. En fait, un VÉ revient souvent moins cher qu'un modèle équivalent à essence, dès qu'on roule le moindrement. Faites la comparaison à l'aide de notre calculateur!

Le VÉ s'adapte au mode de vie des familles

« Avec l'arrivée de multisegments électriques à des prix accessibles, le VÉ s'adapte à la réalité des familles et s'ouvre à cet énorme marché. Par exemple, avec 400 km d'autonomie électrique, la Hyundai KONA électrique peut très bien être le véhicule principal du ménage », explique Jesse Caron, expert automobile chez CAA-Québec.

Cette année, pas moins de 12 modèles de véhicules électriques sont disponibles pour des essais routiers gratuits.

Le Hyundai KONA électrique a fait tourner les têtes lors du Salon International de l'Auto de Montréal! D'abord, son frère à essence a fait mouche avec son style percutant. Le petit VUS à l'autonomie surprenante est vendu à un prix très compétitif de 45 000 $. La IONIQ électrique sera aussi de retour.

Kia présente le Niro PHEV, un hybride branchable à mi-chemin entre la compacte à hayon et le VUS familial doté d'une autonomie électrique de 42 km.

Chez Mitsubishi, l'Outlander PHEV demeure le seul véritable VUS branchable parmi les marques grand public.

La Nissan LEAF figure parmi les VÉ les plus populaires. Elle est compacte, abordable et dotée d'une autonomie de 242 km.

D'autres valeurs sûres sont également à l'essai?: Chevrolet Volt et Bolt EV, Honda Clarity hybride rechargeable, Volkswagen e-Golf et Toyota Prius Prime.

Toyota ajoute la traction intégrale à la célèbre Prius sur le modèle AWD-e 1 qui sera certainement apprécié au Québec avec nos hivers.

qui sera certainement apprécié au Québec avec nos hivers. Ceux qui aiment expérimenter pourront aussi conduire la fameuse Toyota Mirai, un véhicule électrique qui fonctionne à l'hydrogène.

Les essais routiers déménagent au pavillon Silverwax!

Les essais routiers se déroulent sur un circuit urbain de 5,1 km autour du Centre de foires de Québec pendant le Salon International de l'Auto, du 5 au 10 mars. Le kiosque d'inscription se trouve dorénavant situé au pavillon Silverwax. Nouveauté cette année : vous pouvez vous préenregistrer pour accélérer votre processus d'inscription.

À propos de CAA-Québec

CAA-Québec, organisme à but non lucratif, assiste chacun de ses membres en offrant des avantages, des produits et des services dans les domaines de la mobilité, du voyage, de l'assurance et de l'habitation.

1 Ces deux véhicules ne sont pas des VÉ ou des hybrides branchables au même titre que les autres. La Prius AWD-e est une hybride classique, alors que la Mirai est un véhicule électrique qui n'est pas branchable, mais plutôt alimenté par l'hydrogène.

