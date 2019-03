SSQ Assurance innove au bénéfice de sa communauté d'assurés en s'associant à l'entreprise Volenretard.ca





QUÉBEC, le 1er mars 2019 /CNW Telbec/ - SSQ Assurance est heureuse d'annoncer son partenariat avec Réclamations Vol En Retard inc. (« Volenretard.ca ») pour offrir à sa communauté d'assurés une solution novatrice dans le dédommagement à la suite d'un vol d'avion annulé, retardé ou surréservé. Volenretard.ca est une entreprise canadienne dont la mission est d'informer ses clients de leurs droits et de défendre leurs intérêts face aux compagnies aériennes afin de leur permettre d'obtenir une juste compensation face au préjudice subi. Volenretard.ca offre des options rapides, sans risque pour le client et sans frais avant le règlement intégral du dossier.

« Cette entente avec Volenretard.ca s'inscrit dans notre volonté d'offrir à notre clientèle des solutions numériques innovantes leur facilitant la vie. Grâce à notre entente avec Volenretard.ca, nos clients pourront obtenir les services de cette firme spécialisée à un tarif préférentiel, contribuant ainsi à leur paix d'esprit lorsqu'ils voyagent en avion », a déclaré Éric Trudel, premier vice-président - Stratégies et gestion de l'offre chez SSQ Assurance.

« Il est déjà éprouvant de subir un retard, une annulation ou une surréservation lors d'un voyage, sans que doivent s'ajouter les démarches de réclamations parfois épineuses avec les compagnies aériennes. Nous sommes heureux que les clients de SSQ Assurance puissent s'ajouter aux milliers de passagers qui, chaque mois, font confiance à Volenretard.ca. De fait, 92 % des demandes traitées depuis la création de l'entreprise ont obtenu gain de cause », a ajouté Jacob Charbonneau, cofondateur de Volenretard.ca.

SSQ Assurance proposera d'abord les services de Volenretard.ca par l'entreprise de sa filiale assurancevoyages.ca. L'offre pourrait ensuite être incluse dans certains produits d'assurance voyage offerts par SSQ Assurance.

À propos de SSQ Assurance

Fondée en 1944, SSQ Assurance est une entreprise à caractère mutualiste qui place la collectivité au coeur de l'assurance. Avec un actif sous gestion de 12 milliards de dollars, SSQ Assurance s'impose au Canada comme l'une des plus importantes compagnies de l'industrie. Au service d'une communauté de plus de trois millions de clients, SSQ Assurance emploie 2 000 personnes. Chef de file en assurance collective, l'entreprise se démarque aussi par son expertise en assurance individuelle, en assurance de dommages et dans le secteur de l'investissement. Pour en savoir plus, consultez ssq.ca.

À propos de Volenretard.ca

Fondée en 2016, Volenretard.ca est la première entreprise au pays qui aide les voyageurs dont le vol a été retardé, annulé ou surréservé à obtenir une compensation juste, en prenant en charge les démarches parfois longues et épineuses qui accompagnent ce désagrément. Volenretard.ca trouve aussi son origine dans la connaissance pointue de l'industrie du transport aérien de son cofondateur, M. Jacob Charbonneau. La mission de la compagnie : informer les consommateurs sur leurs droits, et aider les voyageurs lésés à obtenir une compensation juste de façon facile, rapide et sans risque. En 2 ans, plusieurs dizaines de milliers de passagers ont fait confiance à Volenretard.ca.

