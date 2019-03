La modification du marché des services sans fil par le CRTC bénéficiera bientôt aux consommateurs canadiens





TORONTO, le 1er mars 2019 /CNW/ - Communications Distributel Limitée appuie sans réserve les modifications proposées par le CRTC au cadre réglementaire des services sans fil. Le CRTC défend des changements qui modifieront radicalement le marché des services sans fil au Canada, en améliorant l'abordabilité, l'innovation et la concurrence.

« La position du CRTC est une bonne nouvelle pour les consommateurs canadiens, dont les tarifs des services sans fil sont parmi les plus élevés au monde. Le CRTC va dans la bonne direction en faisant pression pour un plus large choix et plus de participants au marché, » a déclaré Matt Stein, chef de la direction de Distributel. « Nous soutiendrons entièrement cette orientation qui permettra à Distributel d'offrir la même expérience, le même choix et la même qualité en matière de services sans fil que nous offrons déjà à nos clients pour Internet, la télévision et la téléphonie résidentielle. »

Distributel souscrit à l'évaluation du CRTC selon laquelle des changements sont nécessaires pour que tous les Canadiens puissent bénéficier d'un marché des services sans fil mobiles solide et concurrentiel. Le cadre actuel ne sert pas les Canadiens, mais bénéficie uniquement aux intérêts des plus grands fournisseurs de services sans fil. Distributel a toujours soutenu activement une amélioration de la concurrence sur le marché des services sans fil au Canada afin de répondre aux besoins des consommateurs, des entreprises et des Canadiens dans tout le pays.

« Les Canadiens devraient bénéficier de la concurrence s'ils souhaitent appeler depuis leur téléphone résidentiel ou cellulaire, a continué M. Stein. C'est aujourd'hui la première étape vers un marché des services sans fil vraiment concurrentiel et nous sommes impatients de participer à ce résultat. »

À propos de Communications Distributel Limitée

Fondé en 1988, Distributel est un important fournisseur national et indépendant qui offre une vaste gamme de services de télécommunications d'affaires et résidentiels. Avec des bureaux d'un bout à l'autre du pays et un réseau national, cette entreprise de propriété entièrement canadienne continue de forger de nouveaux partenariats et de mettre en marché des solutions innovatrices, de façon directe ou via sa division de Services en gros. ThinkTel, la division des services d'affaires de Distributel, fournit des services avancés de voix et de données aux PME et grandes entreprises dans tout le Canada. Les services télé sont fournis par l'entremise de Zazeen Inc., un fournisseur de service IPTV en activité dans l'Ontario et le Québec. En tant que partenaire renommé de solutions Microsoft et PMP de Cisco, ThinkTel soutient l'innovation dans l'industrie. Pour en apprendre davantage, consultez le site : www.distributel.ca/fr/

