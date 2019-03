RBC publie le document Rapport de performance ESG (environnement, société et gouvernance) et Déclaration de responsabilité publique 2018





TORONTO, le 1er mars 2019 /CNW/ - RBC a publié aujourd'hui le document Rapport de performance ESG (environnement, société et gouvernance) et Déclaration de responsabilité publique. Ce document souligne l'engagement de RBC à l'égard d'enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, et énonce son approche définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers la performance.

Le document Rapport de performance ESG (environnement, société et gouvernance) et Déclaration de responsabilité publique renseigne les investisseurs et d'autres parties prenantes sur la stratégie, les engagements et la performance de RBC à l'égard de sujets pertinents relatifs à l'environnement, à la société et à la gouvernance. Il énonce également l'engagement de RBC à l'égard des priorités suivantes : gouvernance et intégrité, valeur pour les clients, valeur pour les employés, valeur pour la société et protection de l'environnement. Il décrit en outre l'apport de RBC à l'économie et à la société canadiennes, essentiel à la raison d'être de la Banque : contribuer à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités.

« RBC est une entreprise définie par sa raison d'être, et nous sommes convaincus que notre façon d'agir compte tout autant que nos résultats, a déclaré Valerie Chort, vice-présidente, Citoyenneté d'entreprise, RBC. Notre engagement à bâtir un avenir plus durable pour l'économie, la société et l'environnement est un élément fondamental de la concrétisation de cette raison d'être : contribuer à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités. »

Voici quelques points saillants tirés des nombreux exemples de l'incidence de la Banque qu'on trouve dans le rapport :

Dans la première année depuis sa création, le programme Objectif avenir RBC -- notre engagement de 500 millions de dollars sur dix ans visant à aider de jeunes Canadiens à se préparer à l'avenir du monde du travail -- a versé 46,2 millions de dollars à plus de 440 organismes de bienfaisance au bénéfice de près de 1,5 million de jeunes.

Pour une troisième année de suite, RBC a obtenu l'« Indice de satisfaction clientèle le plus élevé parmi les cinq grandes banques de détail canadiennes » dans le cadre de l'étude J.D. Power.

En 2018, RBC est devenue la première banque canadienne à publier un document distinct, intitulé Déclaration de principe et divulgation sur les changements climatiques, dans lequel elle tient compte des recommandations du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC). De plus, dans ses rapports annuels 2017 et 2018, RBC a établi que les changements climatiques constituaient un risque émergent.

2018, RBC a établi que les changements climatiques constituaient un risque émergent. RBC continue d'être considérée comme un chef de file en matière de diversité et d'inclusion. RBC comptait parmi les 100 meilleures sociétés au monde en 2018 au chapitre de la diversité et de l'inclusion, selon l'indice sur la diversité et l'inclusion Thomson Reuters. De plus, elle figure à l'indice de l'égalité des sexes dans les services financiers Bloomberg depuis deux ans.

Pour en savoir plus sur l'engagement de RBC à l'égard des collectivités et de la durabilité ou pour lire le rapport dans son intégralité, rendez-vous au www.rbc.com/collectivites-durabilite ou à http://metrione.mywhc.ca/notreimpact.rbc.com/.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 84 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à nos 16 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 33 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-durabilite.

SOURCE Banque Royale du Canada

Communiqué envoyé le 1 mars 2019 à 08:00 et diffusé par :