Cundari choisie comme agence de référence par Chartwell, résidences pour retraités

Une campagne publicitaire nationale bilingue sera déployée plus tard cette année.

TORONTO, le 1er mars 2019 /CNW/ - Cundari, une des plus importantes agences indépendantes du Canada, a été choisie comme agence de référence par Chartwell, résidences pour retraités (TSX: CSH.UN), le plus important exploitant du secteur de l'hébergement pour retraités au Canada avec plus de 200 résidences réparties au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique.

Alors que la population canadienne continue de vieillir et qu'on s'attend à une forte hausse de la demande dans le secteur des résidences pour retraités au cours des 15 prochaines années, Chartwell est bien positionnée pour profiter de cette énorme opportunité de croissance grâce à l'acquisition et à la construction de nouvelles propriétés, soutenues par une augmentation significative des activités de marketing.

« Chartwell a sélectionné Cundari après un processus d'appel d'offres qui visait à trouver une agence partenaire capable de mettre en oeuvre une stratégie de marque, des services de création, d'achat et de planification média, ainsi que d'optimisation numérique », a déclaré Sharon Henderson, Vice-présidente, Marketing et communications de Chartwell.

À propos de la campagne nationale qui doit être déployée cette année, Sharon Henderson commente : « La démographie joue en notre faveur puisque la demande va augmenter. Toutefois, afin de demeurer le leader du marché, nous devons continuer de développer des initiatives et des campagnes de marketing qui renforceront la position de Chartwell en tant que marque du secteur la plus reconnue nationalement. »

Selon la présidente de Cundari, Jenn Steinmann, le principal défi créatif à relever dans l'approche marketing de Chartwell est de surmonter les mythes à propos de la vie à la retraite. « Pour la majorité du public cible de Chartwell - habituellement des enfants d'âge adulte réticents à l'idée de trouver un milieu de vie pour l'un de leurs parents - les résidences pour retraités n'étaient tout simplement pas sur leur radar ou avaient été intentionnellement évacuées de leur esprit, et c'est ce que nous allons devoir essayer de changer », dit Jenn Steinmann.

Pour y parvenir, l'agence utilisera des données pour créer les profils des publics cibles, découvrir leurs comportements spécifiques ainsi que les besoins auxquels il sera possible de répondre grâce à une stratégie de communication qui focalisera sur des aspects importants du parcours client. Cundari apporte son inventivité centrée sur le consommateur et nourrie par sa stratégie intégrée. La synergie de ses équipes de stratégie de marque, de médias, de médias sociaux et de stratégie numérique permettra de proposer des idées neuves pour bien amorcer sa relation avec Chartwell.

« Il y a de nombreux tabous associés aux résidences pour retraités, dit Jenn Steinmann. Aider un proche à décider si une résidence constitue un bon choix représente un processus émotif et une décision difficile à prendre. C'est pourquoi faire découvrir aux proches et à la famille tous les avantages de ce mode de vie représentera une part importante de notre approche marketing. »

« L'équipe de Cundari, sa réputation, son travail, ainsi que la vision stratégique d'Aldo Cundari et son implication personnelle dans l'agence, ont tous été des facteurs importants dans notre choix, a dit Sharon Henderson à propos de la sélection. Je suis convaincue que cette collaboration constitue un grand pas en avant pour Chartwell et qu'ensemble nous deviendrons des partenaires de confiance pour faire croître nos entreprises et aider les aînés et leurs proches à travers cette importante démarche. »

À propos de Cundari

Cundari est l'agence canadienne indépendante la plus primée globalement. Notre travail a été récompensé à Cannes, aux Cassies et au classement Directory du Royaume-Uni. De plus, nous sommes la seule agence canadienne à avoir deux campagnes dans la liste mondiale des 100 campagnes marketing les plus brillantes du WARC. Nous ne sommes pas une agence traditionnelle - depuis 38 ans, nous avons implanté des solutions créatives et innovatrices qui ont obtenu des résultats d'affaires pour nos clients. Cundari travaille avec des leaders d'une grande variété de secteurs tels que Maison Cousin, Canada Bread, Aliments Maple Leaf, The Rec Room (Cineplex), Motts Canada Dry, Art Gallery of Ontario et La Coop fédérée. Pour plus d'informations, visitez www.cundari.com.

À propos Chartwell

Chartwell (TSX: CSH.UN) est une fiducie de placement immobilier non constituée en société possédant indirectement et exploitant une gamme complète de résidences pour retraités destinées aux personnes autonomes ou semi-autonomes et aux personnes nécessitant des soins de longue durée. Il s'agit du plus important propriétaire et exploitant de résidences pour aînés du Canada avec plus de 200 résidences, réparties dans quatre provinces à travers le pays. Conformément à sa vision, Chartwell est dédié au MIEUX-ÊTRE et s'engage à offrir aux retraités un style de vie heureux, sain et valorisant. Pour plus d'information, visitez www.chartwell.com.

