Le CORC salue le CRTC pour son objectif d'offrir un marché des services sans fil concurrentiel aux Canadiens





TORONTO, le 1er mars 2019 /CNW/ - Le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC) salue la décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) d'ouvrir la voie à une amélioration du marché canadien des services sans fil en levant les barrières à la concurrence et en donnant aux Canadiens la possibilité méritée de choisir.

Le CORC soutient l'appel du CRTC pour un accès obligatoire aux marchés des services sans fil. En rendant ces marchés plus accessibles et en les soumettant à la concurrence d'autres acteurs du secteur, nous pourrons réduire les frais des services sans fil du Canada, qui comptent parmi les plus élevés au monde.

« Le CORC appuiera fortement la direction établie par le CRTC, qui équilibrera les règles de jeu du secteur tout en encourageant ses acteurs à innover. Cela représente également une bonne nouvelle pour les consommateurs, nos membres, ainsi que pour le dynamisme à long terme du marché canadien des services sans fil », déclare Matt Stein, président du CORC et chef de la direction de Distributel.

Le CORC se dit encouragé par la voie choisie par le CRTC, qui procurera des avantages à long terme aux Canadiens en apportant des changements importants au marché des services sans fil. En donnant aux consommateurs un choix véritablement concurrentiel, nous fournirons une réponse musclée et concrète à leurs préoccupations à l'égard des frais des services sans fil, qui comptent parmi les plus élevés au monde.

À propos du CORC

Le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC) est formé de plus de 30 fournisseurs de services de télécommunications concurrentiels qui exploitent des réseaux filaires ou sans fil dans plusieurs régions du Canada. Le CORC vise à offrir plus d'innovations et de choix concurrentiels pour ce qui est de la prestation de services de communications aux Canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.cnoc.ca.

