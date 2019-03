LiveWell modifie sa date de fin d'exercice





OTTAWA, 01 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- LiveWell Canada inc. («?LiveWell?» ou la «?Société?») (CSE:LVWL) annonce qu'elle modifiera sa date de fin d'exercice, la faisant passer du 30 juin au 31 décembre. La première date attribuable est le 31 décembre 2018. Par conséquent, LiveWell procédera à la vérification de ses états financiers consolidés pour la période de transition de six mois qui a pris fin le 31 décembre 2018 et prévoit publier ces états financiers le ou vers le 30 avril 2019.



La modification est effectuée pour correspondre à l'exercice de la fusion en cours avec Vitality CBD Natural Health Products Inc. («?Vitality?») et le caractère saisonnier éventuel prévu de la société fusionnée, en particulier en ce qui concerne la récolte du chanvre industriel. La direction convient qu'il sera plus avantageux pour les actionnaires de recevoir les résultats financiers de l'entreprise en fonction de l'année civile.

LiveWell

LiveWell est une société canadienne novatrice dans le domaine de la santé et du mieux-être et est axée sur la recherche avancée du CBD et autres cannabinoïdes. Grâce à ses installations de fabrication de pointe, LiveWell vise à extraire et affiner à meilleur coût de grandes quantités de CBD issu du chanvre, lui permettant ainsi d'optimiser le développement, la commercialisation et la distribution de produits de gros et grand public.

Énoncés de nature prospective

Ce communiqué comprend des énoncés prospectifs concernant la Société et ses activités. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l'emploi de termes et d'expressions comme «?prévoir?», «?continuer?», «?s'attendre à?», «?planifier?», «?projeter?», «?avoir l'intention?», «?croire?», «?anticiper?», «?estimer?» «?pourrait?», «?sera?», «?potentiel?», «?proposé?» ainsi que tout autre terme ou énoncé de nature semblable (y compris leur forme conjuguée ou négative) selon lesquels certains événements ou certaines conditions «?peuvent?» se produire ou «?se produiront?». Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction. Les situations et événements prospectifs dont il est question dans le présent communiqué pourraient ne pas se produire d'ici les dates indiquées ou ne pas se produire du tout et pourraient être très différents en raison d'incertitudes et de facteurs de risque inconnus et connus touchant la Société. De plus, la Société met en garde le lecteur que la liste de facteurs importants susmentionnés n'est pas exhaustive et elle l'encourage à lire tous les facteurs de risque divulgués dans le rapport de gestion de la Société datée du 26 octobre 2018.

En ce qui concerne les énoncés prospectifs et l'information concernant la fusion prévue avec Vitality, la Société a émis les énoncés et l'information en question en se fondant sur certaines hypothèses qu'elles considèrent comme raisonnables à l'heure actuelle. De plus, rien ne garantit que la fusion sera conclue ou qu'elle le sera selon les modalités envisagées dans la présente lettre d'entente contraignante. La fusion est assujettie à l'approbation des actionnaires et des autorités réglementaires.

Les renseignements prospectifs que comprend le présent communiqué représentent les attentes de la Société à la date du présent communiqué et, par conséquent, ils peuvent être modifiés après cette date. Le lecteur ne doit donc pas accorder une importance indue à ces renseignements prospectifs ni s'y fier à une autre date. Bien que la Société puisse choisir de le faire, elle ne s'engage pas à mettre à jour ces renseignements à un moment donné, sauf pour se conformer aux lois applicables sur les valeurs mobilières.

La Bourse des valeurs canadiennes et son fournisseur de services de réglementation n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

En cas d'écart entre la traduction française du présent communiqué de presse et la version originale anglaise, la version anglaise a préséance.

