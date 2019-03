Media Press Group et Plurimedia font la ?French Connection' avec une acquisition majeure dans le monde des metadatonnées TV





Media Press Group annonce l'acquisition de Plurimedia auprès de Hachette Filipacchi Presse, une filiale de Lagardère Active. Media press Group et Plurimedia s'associent dans une importante opération de consolidation du secteur.

Leader en France, Plurimedia est un fournisseur de métadonnées TV et de services éditoriaux, spécialisé dans la télévision, le cinéma, le lifestyle et le divertissement.

Media Press Group est le principal acteur sur le marché européen des métadonnées TV. Avec des bureaux dans 14 pays, Media Press Group fournit des solutions informatiques ainsi que des services éditoriaux complets en 28 langues.

L'acquisition de Plurimedia par Media Press est une excellente nouvelle pour les clients de Plurimedia qui peuvent maintenant bénéficier de la vaste expérience de Media Press, de ses solides services et de son éventail de produits, ainsi que de ses technologies innoventes, telles que leur logiciel exclusif de gestion de metadonnées en temps réel sur cloud, TvMan©, ou encore leur outil avancé de production média et de gestion de contenus, Hubert©.

Kris Cechnicki, fondateur et président de Media Press, a déclaré : "Dans cette industrie de la télévision et du divertissement en constante évolution, Media Press Group apporte des ressources cruciales pour une expérience de téléspectateur enrichie. En intégrant Plurimedia dans la famille Media Press Group, nos clients et partenaires bénéficieront d'une offre de contenus et de services paneuropéenne et unifiée."

À PROPOS DE MEDIA PRESS GROUP

Media Press a plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie des métadonnées et s'est fait une spécialité de délivrer une couverture approfondie et localisée de métadonnées TV et Radio. Ses 550 collaborateurs, installés dans 20 bureaux répartis sur 14 pays, accompagnent 700 clients et gèrent actuellement plus de 5 300 chaînes de télévision et de radio ainsi que 33 000 pages papier et numériques par mois. La société dispose de plus de 10 millions d'images dans sa base de données et gére 80 millions de tirages mensuels qui paraissent sous près de 300 marques de médias différentes à destination de plus de 100 millions de foyers.

Parmi les clients de Media Press, on retrouve notamment Liberty Global, Sky, Bauer Media Group, Aller Media, Funke Mediengruppe, Bertelsmann, Swisscom, Frankfurter Allgemeine Zeitung et Süddeutsche Zeitung.

Media Press Group et Plurimedia sont tous les deux des membres fondateurs de The European Metadata Group (https://theeuropeanmetadatagroup.com/). TEMDG rassemble les fournisseurs de métadonnées TV et radio de l'industrie pour mettre en oeuvre les plus hauts standards au service des utilisateurs de la presse écrite, en ligne et mobile.

Communiqué envoyé le 1 mars 2019 à 07:45 et diffusé par :