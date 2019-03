Savaria annonce l'acquisition de Florida Lifts LLC





LAVAL, Québec, 01 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un des chefs de file mondiaux de l'industrie de l'accessibilité, Savaria Corporation (TSX : SIS), a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Florida Lifts LLC («Florida Lifts»), un distributeur d'ascenseurs basé à Boynton Beach (Floride) pour un prix d'achat d'environ 5,6 millions $ US (7,3 millions $ CDN).



Florida Lifts offre un service complet pour les ascenseurs et les plates-formes élévatrices et dessert les marchés du centre et du sud de la Floride depuis plus de 13 ans. Cette compagnie a toujours été parmi les meilleurs distributeurs de Savaria, générant des revenus d'environ 6,1 millions $ US (8,0 millions $ CDN) et un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) d'environ 1,5 million $ US (2,0 millions $ CDN) en 2018. De plus, Florida Lifts bénéficie d'un important chiffre d'affaires dans le domaine des services, avec plus de 900 contrats d'entretien en activité, ce qui représentait historiquement environ 20-25 % de son chiffre d'affaires.

Les principaux propriétaires de Florida Lifts, Kevin Mannes et Doug Sabra, continueront d'occuper leurs rôles de direction actuels et dirigeront la compagnie en tant que division de Savaria.

« Nous sommes ravis de saisir cette occasion d'acquérir l'un de nos distributeurs les plus performants et de s'associer à leur équipe de direction pour renforcer notre présence en Floride, » a déclaré le président et chef de la direction de Savaria, M. Marcel Bourassa.

« Le sud de la Floride est un marché très intéressant pour les ascenseurs résidentiels haut de gamme, y compris pour notre Vuelift, et cette transaction fournit à Savaria la fondation pour devenir l'acteur dominant dans cette région clef. C'est un plaisir de faire équipe avec Kevin et Doug, des professionnels très compétents dans cet important État de Floride, » a conclu M. Bourassa.

« Doug et moi sommes extrêmement heureux de nous joindre à l'équipe Savaria et de consolider notre relation de longue date avec un leader de l'industrie. Nous avons hâte de diriger leur expansion sur le marché du sud de la Floride et, ensemble, nous serons mieux placés pour tirer parti des occasions qui s'offrent à nous, » a déclaré Kevin Mannes, associé directeur de Florida Lifts.

Savaria Corporation (savaria.com) est un des chefs de file mondiaux de l'industrie de l'accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d'accroître leur confort, leur mobilité et leur liberté. Sa gamme de produits est l'une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d'accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées, des ascenseurs résidentiels et commerciaux, ainsi que des lève-personne. Elle fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée ainsi que des surmatelas et oreillers en mousse pour le marché de la consommation et certains produits pour le marché industriel. Savaria fait aussi la conversion et l'adaptation de véhicules afin de les rendre accessibles en fauteuil roulant. La Société réalise environ 75 % de ses revenus à l'extérieur du Canada, principalement aux États-Unis. Elle exploite un réseau de vente comptant environ 500 distributeurs à travers le monde et 28 bureaux de vente directe en Amérique du Nord, Europe (Suisse, Allemagne Italie, République tchèque et Pologne), Australie et Chine. Savaria emploie approximativement 1?400 personnes mondialement et ses usines sont situées au Canada : à Laval et à Magog (Québec), à Brampton, à Beamsville et à Toronto (Ontario), à Surrey (Colombie-Britannique), aux États-Unis à Greenville (Caroline du Sud), à Huizhou (Chine) et à Milan (Italie).

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Les déclarations contenues dans ce communiqué, qui décrivent les objectifs, les projections, les estimations, les attentes ou les prédictions de Savaria, peuvent constituer des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, et notamment au futur, tels que « prévoir », « évaluer », « estimer », « croire », « s'attendre à », ainsi que d'autres expressions apparentées. Savaria tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. Parmi les facteurs importants pouvant entraîner une différence considérable entre les résultats réels de Savaria et les projections ou attentes formulées dans les déclarations prospectives, mentionnons les effets de l'intégration d'entreprises acquises et la capacité de concrétiser les synergies projetées, les fluctuations des marges, la concurrence, les variations de taux de change ainsi que d'autres risques décrits en détail de temps à autre dans les documents déposés par Savaria auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Savaria nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Enfin, l'information prospective contenue dans ce communiqué de presse est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

