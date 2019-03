/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Inauguration du chantier du grand projet d'aménagement de l'Oratoire Saint-Joseph et présentation de son cabinet de campagne/





MONTRÉAL, le 26 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le recteur de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, Père Claude Grou, c.s.c. et le président du cabinet de campagne monsieur Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, ont le plaisir de vous inviter à l'inauguration du chantier du grand projet d'aménagement de l'Oratoire Saint-Joseph ainsi qu'à la présentation de son cabinet de campagne, pour une séance photo et une conférence de presse en présence de Mme Sherry Romanado, secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés, représentant l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Mme Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal.

Du haut de son promontoire, l'Oratoire Saint-Joseph constitue un symbole du paysage montréalais. Les travaux en cours permettront d'assurer la pérennité de ce sanctuaire qui accueille plus de deux millions de visiteurs chaque année, en mettant en valeur un fleuron de la culture québécoise.

QUOI : Opportunité photos et entrevues - Conférence de presse pour inaugurer les travaux du grand projet d'aménagement de l'Oratoire Saint-Joseph et présentation du cabinet de campagne



QUAND : Le vendredi 1er mars prochain,

- 13 h 30 : Séance photo extérieure* (lieu à confirmer)

- 14 h 00 : Conférence de presse



QUI : - Père Claude Grou, c.s.c.

- Monsieur Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins et président du cabinet de campagne de l'Oratoire

- Mme Sherry Romanado, secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés, représentant l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités - Mme Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

- Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal



OÙ : Conférence de presse Basilique de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal 3800, chemin Queen-Mary, Montréal

* Une navette sera à la disposition des médias. Nous vous invitons à laisser votre véhicule dans le stationnement de la basilique. La navette vous déposera au point de rencontre pour la séance photo extérieure.

