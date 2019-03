La ministre Danielle McCann souligne le Mois de la sensibilisation au cancer colorectal





QUÉBEC, le 1er mars 2019 /CNW Telbec/ - En ce mois de mars qui s'amorce, la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, tient à souligner le Mois de la sensibilisation au cancer colorectal et à rappeler l'importance de la prévention et du dépistage.

Au Québec, le cancer colorectal, communément appelé cancer du côlon, est la 2e cause de décès par cancer chez les hommes et la 3e cause de décès par cancer chez les femmes. Avec le vieillissement de la population, on peut s'attendre à ce que le nombre de personnes avec cancer augmente significativement au cours des prochaines années.

Citation :

« Chaque année, c'est environ 6 800 Québécois qui reçoivent un diagnostic de cancer colorectal. Ce type de cancer se développe généralement lentement, sans symptômes apparents : il est donc important d'être vigilant et de s'informer auprès de son médecin sur le test de dépistage. Ce dernier vise à détecter le cancer à un stade peu avancé, avant que les signes et symptômes de la maladie apparaissent. Les chances de succès du traitement sont alors meilleures. Je réitère que la lutte contre le cancer est l'une de nos priorités et que nous poursuivrons les efforts pour un jour vaincre cette maladie. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Le meilleur moyen de réduire votre risque de cancer colorectal est d'adopter et de maintenir de saines habitudes de vie, notamment la pratique d'activité physique et l'adoption de bonnes habitudes alimentaires.

Les personnes âgées de 50 à 74 ans à risque moyen, soit sans symptômes et sans autre facteur de risque, sont encouragées à faire un test de dépistage du cancer colorectal à tous les deux ans au moyen du test immunochimique de recherche de sang occulte dans les selles (RSOSi). Ce test de dépistage peut être prescrit par votre médecin. Disponible gratuitement partout au Québec, il est rapide et facile d'utilisation et il est possible de le faire chez soi.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 1 mars 2019 à 07:00 et diffusé par :