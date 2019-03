La Great-West élargit sa protection facultative du cannabis médicinal et conclut une entente avec Shoppers Drug Mart Inc. concernant son programme de soutien à l'usage du cannabis médicinal





Les demandes de règlement pourront également être traitées au moyen d'une carte de paiement direct des médicaments aux points de vente

WINNIPEG, le 1er mars 2019 /CNW/ - Comme plus de 300 0001 Canadiens choisissent le cannabis comme traitement médical et que ce nombre continuera de croître, la Great-West a annoncé aujourd'hui sa protection facultative élargie du cannabis médicinal, y compris une nouvelle entente avec Shoppers Drug Mart Inc. visant à offrir son programme de soutien à l'usage du cannabis médicinal aux participants de régime admissibles.

« Nous avons étendu notre protection facultative du cannabis médicinal aux régimes de paiement direct des médicaments, qui constituent la grande majorité de nos régimes d'assurance-médicaments, afin de contribuer au bien-être financier, physique et mental des Canadiens », indique Bobby Currie, pharmacienne et directrice de la Stratégie en matière de médicaments de la Great-West, précisant que l'assureur offre une protection à l'égard du cannabis médicinal par l'intermédiaire de ses comptes de gestion des dépenses santé depuis 2009.

« Les répondants de régime pourront mieux soutenir leurs participants de régime qui se sont vu prescrire du cannabis médicinal pour traiter des maladies telles que la sclérose en plaques, le cancer, le VIH ou le sida, ou encore des symptômes relatifs aux soins palliatifs. De plus, les participants de régime seront dirigés vers le programme de soutien à l'usage du cannabis médicinal de Shoppers Drug Mart Inc., par l'intermédiaire de son centre d'appels situé en Ontario, afin de les aider dans la sélection des souches et l'administration du cannabis », ajoute-t-elle.

Puisque le cannabis médicinal n'est pas disponible dans les pharmacies de détail, Mme Currie indique que le programme assurera la coordination de la livraison du cannabis au domicile des participants de régime et qu'il offrira du soutien en matière de gestion des cas, comprenant des suivis, des conseils, de l'information et de l'assistance par téléphone et par courriel.

Cette nouveauté permet également aux participants de régime admissibles en Ontario de soumettre leurs demandes de règlement par l'intermédiaire du programme de soutien à l'usage du cannabis médicinal à l'aide de leur carte de paiement direct des médicaments.

« Le traitement des demandes de règlement au moyen d'une carte de paiement direct des médicaments permet aux participants de régime d'obtenir un remboursement immédiat et de profiter des normes d'approbation des demandes de règlement les plus avancées de l'industrie », ajoute Mme Currie.

La Great-West a mis en place des contrôles d'accès rigoureux et exhaustifs afin de s'assurer que les régimes demeurent viables, y compris des conditions préétablies, divers maximums annuels allant jusqu'à 5 000 $, des critères de couverture et des lignes directrices sur l'admissibilité afin de garantir une utilisation appropriée.

Mme Currie mentionne que le remboursement aux points de vente, qui est actuellement offert en Ontario seulement, devrait également être offert prochainement dans d'autres provinces et territoires.

1 Données sur le marché du gouvernement du Canada

À propos de La Great-West, compagnie d'assurance-vie

La Great-West est un assureur canadien de premier plan, qui concentre ses efforts sur l'amélioration du bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 125 ans, nos clients à l'échelle du Canada nous accordent leur confiance, car ils savent que nous pouvons répondre à leurs besoins en matière de sécurité financière et respecter nos engagements. Avec nos filiales, la London Life et la Canada-Vie, nous répondons aux besoins de sécurité financière de 13 millions de personnes d'un bout à l'autre du pays. Pour en savoir davantage, visitez lagreatwest.com.

Suivez la Great-West sur Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube

SOURCE La Great-West, compagnie d'assurance-vie

Communiqué envoyé le 1 mars 2019 à 07:00 et diffusé par :