Le CCARCH lance le Mois de la prévention de la fraude avec de nouvelles ressources antifraude à l'intention des courtiers hypothécaires canadiens et de leurs clients





TORONTO, le 1er mars 2019 /CNW/ - Le Conseil canadien des autorités de réglementation des courtiers hypothécaires (CCARCH) fait la promotion de la protection des consommateurs en renforçant la sensibilisation aux risques de fraude hypothécaire et l'adoption de stratégies antifraude par les courtiers hypothécaires canadiens.

« Nous avons réalisé une analyse par territoire de compétence des stratégies antifraude actuelles et consulté les principaux intervenants concernant le rôle du CCARCH dans la lutte contre la fraude hypothécaire », explique Charles Stevenson, président du comité relatif à la fraude hypothécaire du CCARCH et registraire du Real Estate Council of Alberta. « Nous avons constaté à cette occasion le besoin d'une information contre la fraude qui soit pertinente pour chaque client et chaque courtier hypothécaire au Canada, quelle que soit la législation précise régissant le courtage d'hypothèques dans sa province ou son territoire. »

Les clients hypothécaires peuvent désormais consulter le site Web du CCARCH pour obtenir de l'information fiable sur ce qu'est la fraude hypothécaire, la façon de la détecter et la voie à suivre pour signaler un cas soupçonné de fraude. Les courtiers en hypothèques peuvent aussi consulter le site Web du CCARCH pour obtenir de l'information sur leurs responsabilités d'éviter la fraude hypothécaire et sur les conséquences de la fraude, ainsi qu'une liste de contrôle antifraude.

« Une protection accrue des consommateurs est une priorité stratégique importante du CCARCH », explique Alaina Nicholson, présidente du CCARCH et directrice de la consommation à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau?Brunswick. « Ce communiqué s'inscrit dans notre engagement à promouvoir une approche réglementaire commune et des normes uniformes pour les courtiers hypothécaires. »

Mars est le Mois de la prévention de la fraude, une campagne annuelle menée par le Bureau de la concurrence Canada visant à aider les Canadiens et les Canadiennes à reconnaître, rejeter et signaler la fraude sous toutes ses formes.

Le CCARCH est composé d'autorités de réglementation de tout le Canada chargées de l'application de la législation visant les courtiers hypothécaires et de la réglementation de l'industrie dans leur territoire respectif. Le Conseil fournit aux autorités canadiennes de réglementation des courtiers un forum visant la collaboration, un meilleur échange de l'information et la coordination de la participation des intervenants afin de cerner les tendances et d'élaborer des solutions aux questions de réglementation courantes.

